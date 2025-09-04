Đây được xem là đợt tuyển sinh quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, y dược, ngoại ngữ và khoa học xã hội.

Theo đó, phạm vi tuyển sinh áp dụng trên toàn quốc, dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, cũng như những người đã hoàn thành chương trình trung cấp, cao đẳng cùng nhóm ngành đào tạo. Nhà trường tiếp tục duy trì phương thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ, văn bằng được cấp sau khi tốt nghiệp là Cử nhân hoặc Dược sĩ, tùy thuộc ngành học.

Danh mục ngành đào tạo tuyển sinh bổ sung năm nay khá phong phú, trải rộng ở nhiều khối ngành. Các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế như Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Luật kinh tế tiếp tục được duy trì chỉ tiêu ổn định.

Trong khối công nghệ, sinh viên có thể đăng ký vào ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, những ngành đang được đánh giá có nhu cầu nhân lực lớn. Đặc biệt, nhóm ngành y dược và chăm sóc sức khỏe vẫn thu hút đông đảo thí sinh, gồm: Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Thú y.

Ngoài ra, Trường Đại học Đông Đô còn tuyển sinh bổ sung các ngành khoa học xã hội như: Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn và Ngành Quản lý nhà nước.

Về phương thức tuyển sinh, nhà trường áp dụng bốn hình thức xét tuyển:

- Xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (từ 14 điểm trở lên).

- Xét học bạ THPT (từ 16,5 điểm trở lên)

- Xét kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do các cơ sở đào tạo tổ chức trong năm 2025 (từ 50 điểm trở lên)

- Các phương thức xét tuyển khác theo quy định.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 25/8 - 30/9/2025. Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Tuyển sinh - Trường Đại học Đông Đô (Phòng 205, tòa B1 Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Hà Nội), gửi qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến tại website và Fanpage chính thức của trường.

Đại diện Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Đô cho biết, việc mở rộng tuyển sinh bổ sung nhằm tạo thêm cơ hội cho những thí sinh chưa may mắn trúng tuyển trong đợt 1 nhưng vẫn mong muốn học tập tại một môi trường đại học năng động, hiện đại.

“Chúng tôi chú trọng đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, khuyến khích sinh viên học tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế để sớm thích nghi với thị trường lao động trong nước và quốc tế”, đại diện nhà trường chia sẻ.

Với chỉ tiêu và ngành nghề đa dạng, cùng phương thức xét tuyển linh hoạt, đợt tuyển sinh bổ sung năm 2025 của Trường Đại học Đông Đô sẽ mở ra cơ hội học tập rộng mở cho nhiều thí sinh. Đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp tương lai.

Đăng ký online: https://tuyensinh.hdiu.edu.vn/

Hotline: 0983 282 282 - 0903 282 282

Email: tuyensinh@hdiu.edu.vn

Website: https://hdiu.edu.vn/

