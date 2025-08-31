Năm 2025, lần đầu tiên trong khoảng 10 năm trở lại đây, Trường ĐH Y Hà Nội thông báo sẽ tuyển sinh bổ sung 80 chỉ tiêu ngành Công tác xã hội theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Các tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh). Ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển là 17. Ngành Công tác xã hội bắt đầu tuyển sinh từ năm nay.

Thí sinh trong cả nước có nguyện vọng vào trường nộp hồ sơ trực tiếp từ 8h ngày 3/9 đến 16h ngày 12/9. Hồ sơ gồm một bản sao công chứng giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT cùng bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, giải quốc gia, quốc tế (nếu có).

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cũng tuyển sinh đợt 2 cho các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh như: Kế toán; Khoa học máy tính; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Trường nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến từ ngày 1/9 đến 10/9/2025.

Trường ĐH Sư phạm TPHCM cũng mở đợt tuyển sinh bổ sung cho hình thức đào tạo chính quy năm 2025 với 7 ngành: Công nghệ giáo dục, Công nghệ thông tin; Ngôn ngữ Nga; Ngôn ngữ Pháp; Ngôn ngữ Nhật; Ngôn ngữ Hàn Quốc; Quốc tế học.

Trường nhận hồ sơ từ 8h ngày 3/9 đến 17h ngày 16/9/2025 tại xettuyen.hcmue.edu.vn.

Thí sinh tham khảo thông tin xét tuyển bổ sung của các trường đại học năm 2025 dưới đây để thêm cơ hội trúng tuyển:

Thí sinh có nhu cầu xét tuyển bổ sung cần thực hiện theo thông tin tuyển sinh trên trang web của trường.

Năm nay, có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển sinh trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT, với tổng số nguyện vọng là hơn 7,6 triệu; theo đó, mỗi thí sinh đăng ký trung bình khoảng 9 nguyện vọng.

Mới đây, Bộ GD-ĐT quyết định gia hạn thời gian xác nhận nhập học trên hệ thống xét tuyển chung đến trước 17h ngày 2/9. Như vậy, thí sinh trúng tuyển có thêm 3 ngày để xác nhận nhập học, muộn nhất đến 17h ngày 2/9 thay vì 30/8 như kế hoạch ban đầu.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả trúng tuyển thẳng) bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung tại địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Nếu không thực hiện việc này đúng hạn, kết quả trúng tuyển của thí sinh sẽ bị hủy.