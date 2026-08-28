Ở giai đoạn cuối của mùa tuyển sinh, không ít thí sinh vẫn đang cân nhắc giữa lựa chọn ngành học, khả năng trúng tuyển và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Việc mở xét tuyển bổ sung giúp thí sinh có thêm một phương án để điều chỉnh kế hoạch, đặc biệt với những em chưa nhập học hoặc muốn tìm một ngành phù hợp hơn với năng lực và định hướng cá nhân.

17 ngành trải rộng từ kinh tế, công nghệ đến sức khỏe và ngoại ngữ

Theo thông báo của Trường Đại học Đông Đô, đợt xét tuyển bổ sung năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước, dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và các nhóm đối tượng đáp ứng điều kiện dự tuyển theo quy định.

Mức điểm nhận hồ sơ được xác định theo từng ngành. Nhiều ngành nhận hồ sơ từ 15 điểm; Luật kinh tế và Dược học từ 20 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học từ 18 điểm. Việc phân ngưỡng theo đặc thù ngành giúp thí sinh dễ đối chiếu kết quả trước khi đăng ký.

Danh sách 17 ngành và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung năm 2026

Nhiều phương thức xét tuyển, tăng cơ hội tiếp cận đại học

Nhà trường áp dụng đa dạng phương thức xét tuyển nhằm tạo điều kiện tối đa cho thí sinh:

- Phương thức 100: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPTQG năm 2026.

- Phương thức 200: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ).

- Phương thức 402: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do các cơ sở đào tạo khác tổ chức năm 2026.

- Phương thức 500: Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học.

- Phương thức 301: Xét tuyển thẳng.

- Phương thức 410: Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển.

Sự đa dạng phương thức tạo thêm lựa chọn cho những thí sinh có thế mạnh khác nhau. Học sinh có kết quả học tập ổn định có thể dùng học bạ; thí sinh có điểm thi phù hợp có thể xét bằng kết quả tốt nghiệp; người đã tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực hoặc sở hữu chứng chỉ quốc tế có thêm phương án để tối ưu hồ sơ.

Sinh viên K31 đến nhập học tại Trường Đại học Đông Đô trong đợt 1 năm 2026

Lựa chọn ngành học gắn với những lĩnh vực đang cần nhân lực

Bên cạnh khả năng trúng tuyển, cơ hội việc làm ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng khi thí sinh chọn ngành. Danh mục xét tuyển bổ sung của Trường Đại học Đông Đô trải rộng trên các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, ngoại ngữ và sức khỏe - những nhóm nghề đang tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển đổi số, phát triển dịch vụ và nhu cầu nhân lực chuyên môn của thị trường lao động.

Ở nhóm kinh tế, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng và Kế toán mở ra các hướng nghề nghiệp trong doanh nghiệp, ngân hàng, thương mại số, vận hành và tài chính. Công nghệ thông tin, Tự động hóa và Công nghệ kỹ thuật ô tô gắn với chuyển đổi số, sản xuất thông minh và các ngành công nghiệp kỹ thuật. Các ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản tạo nền tảng cho công việc liên quan đến biên - phiên dịch, thương mại, dịch vụ và doanh nghiệp có yếu tố quốc tế.

Trong khi đó, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Thú y hướng tới những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn đặc thù. Thí sinh vì vậy nên cân nhắc đồng thời năng lực cá nhân, mức độ phù hợp với ngành học và nhu cầu nhân lực dài hạn, thay vì chỉ nhìn vào mức điểm xét tuyển.

Nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến hết ngày 31/11

Trường Đại học Đông Đô nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến hết ngày 31/11/2026. Hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường;

- Bản sao có chứng thực học bạ THPT và bằng tốt nghiệp THPT. Thí sinh tốt nghiệp năm 2026 được sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi;

- Bản sao văn bằng, bảng điểm trung cấp/cao đẳng/đại học nếu có;

- Bản sao căn cước và các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Thí sinh có thể nộp trực tiếp, gửi chuyển phát nhanh hoặc đăng ký trực tuyến. Kết quả trúng tuyển được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Trường sau khi Hội đồng tuyển sinh thực hiện xét tuyển theo quy định.

Thông tin xét tuyển bổ sung Trường Đại học Đông Đô năm 2026 Đăng ký trực tuyến: tuyensinh.hdiu.edu.vn Địa điểm: Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh - Trường Đại học Đông Đô, P205, Tầng 2, Tòa B1, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội Hotline/Zalo: 0983 282 282 Email: tuyensinh@hdiu.edu.vn Fanpage: facebook.com/daihocdongdo

(Nguồn: Trường Đại học Đông Đô)