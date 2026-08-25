Theo thông báo của ĐH Quốc gia Hà Nội, đợt tuyển sinh bổ sung được thực hiện theo 2 phương thức: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Theo đó, Trường Quốc tế tuyển bổ sung 420 chỉ tiêu cho 8 ngành, chương trình đào tạo như sau:

Trường Quản trị và Kinh doanh tuyển bổ sung 260 chỉ tiêu cho 6 chương trình đào tạo như sau:

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ

Đối với tất cả các ngành/chương trình đào tạo của Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh, ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển là 21 điểm (theo thang điểm 30).

Đối với phương thức xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực, ngưỡng nhận hồ sơ là 73/150 điểm đối với tất cả các ngành, chương trình.

Mức điểm nhận hồ sơ theo thang điểm 30 đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực nếu có; chưa bao gồm điểm cộng, điểm thưởng và điểm khuyến khích.

Điều kiện dự tuyển

Thí sinh đăng ký xét tuyển phải tốt nghiệp THPT hoặc có trình độ tương đương; có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả thi Đánh giá năng lực còn thời hạn trong vòng 2 năm tính từ ngày thi đến ngày nộp hồ sơ.

Thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học tại bất kỳ cơ sở đào tạo nào trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Trường hợp đã xác nhận nhập học, thí sinh phải được cơ sở đào tạo cho phép rút hồ sơ theo quy định.

Ngoài các điều kiện chung, thí sinh cần đáp ứng yêu cầu riêng của từng đơn vị đào tạo.

Với Trường Quốc tế, thí sinh phải đáp ứng một trong các điều kiện về năng lực tiếng Anh theo quy định, như điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh, kết quả học tập môn Tiếng Anh trong 3 năm THPT, điểm thành phần tiếng Anh trong kỳ thi HSA hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Thí sinh sử dụng tổ hợp D01 để xét tuyển vào các ngành mã QHQ04, QHQ08 và QHQ10 phải có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán từ 6 điểm trở lên.

Với Trường Quản trị và Kinh doanh, thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 môn Tiếng Anh từ 5 trở lên hoặc có chứng chỉ IELTS từ 4.5 trở lên hay tương đương, còn thời hạn 2 năm tính đến ngày nộp hồ sơ.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng bổ sung tại mỗi đơn vị đào tạo và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Việc xét tuyển được thực hiện từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của từng ngành, chương trình.

Thời gian và hình thức đăng ký

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến hết ngày 11/9/2026. Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến tại: Trường Quốc tế: http://xettuyenbosung.vnuis.edu.vn; Trường Quản trị và Kinh doanh: https://zfrmz.com/QIgZWj5MjB3DP5U71POe .

Hồ sơ trực tiếp được tiếp nhận tại tầng 1, Tòa nhà Đổi mới sáng tạo ĐH Quốc gia Hà Nội, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Lệ phí xét tuyển là 15.000 đồng/nguyện vọng. Thí sinh nộp lệ phí cùng hồ sơ trực tiếp hoặc thực hiện theo hướng dẫn đăng ký trực tuyến của từng trường.

Kết quả trúng tuyển dự kiến được công bố trước 17h ngày 15/9 trên website tuyển sinh của các trường. Giấy báo trúng tuyển và hướng dẫn nhập học được gửi tới thí sinh trước ngày 20/9.