Sự kiện đánh dấu một chương mới trong quan hệ đối tác học thuật, đổi mới sáng tạo và giao lưu văn hóa giữa Đại học Fulbright Việt Nam và Đại học Columbia.

Cụ thể, hai trường sẽ phối hợp thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và trao đổi học thuật, đồng tổ chức hội thảo, đón tiếp học giả quốc tế, xây dựng các chương trình hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ, nhân văn và khoa học xã hội.

Hiệu trưởng Trường Đại học Fulbright Việt Nam, TS. Đinh Vũ Trang Ngân (bên trái) cùng Giám đốc Viện Đông Á Weatherhead thuộc Đại học Columbia, TS. Liên-Hằng T. Nguyễn (bên phải) trong lễ ký kết

Tiếp tục mở rộng Chương trình Chính sách Công và Lãnh đạo

Một thành tố quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Đại học Fulbright Việt Nam và Đại học Columbia là Chương trình Đào tạo Quản lý Lãnh đạo (VLP), được triển khai chung bởi Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (FSPPM) và Đại học Columbia.

Phiên thảo luận chính mang tên “Hướng tới Kỷ nguyên Phát triển Mới: Công nghệ, Giáo dục Đại học và Tương lai Đổi mới tại Việt Nam”

Ra mắt vào năm 2024 với Chương trình Đào tạo dành cho các lãnh đạo cấp cao của UBND TP.HCM, sáng kiến này kế thừa truyền thống hợp tác lâu dài giữa FSPPM (trước đây là Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP)) và Trường Kennedy của Đại học Harvard trong nghiên cứu và đối thoại chính sách. Sự hợp tác tiếp nối với Đại học Columbia đánh dấu bước phát triển mới của di sản này, thúc đẩy trao đổi học thuật trong bối cảnh chính sách Việt Nam, tăng cường năng lực và đẩy mạnh nghiên cứu thực nghiệm, đồng thời kết nối cộng đồng doanh nghiệp và giới học thuật trên khắp Việt Nam.

Phát triển dự án bảo tồn di sản bằng công nghệ AI

Từ năm 2024, Digitizing Vietnam (DV) là dự án trọng điểm của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam thuộc Trường Đại học Fulbright Việt Nam, phát triển cùng Viện Đông Á Weatherhead, Trường Đại học Columbia. Tại Lễ Ký kết, dự án một lần nữa được nhấn mạnh là một trong những nghiên cứu trọng tâm nhằm bảo tồn, tuyển chọn và cung cấp quyền truy cập vào các bản thảo, văn bản và tư liệu hình ảnh quý hiếm của Việt Nam bằng công cụ số tiên tiến.

Bao gồm các môn học Nhân văn số trong bối cảnh nghiên cứu Việt Nam và môn Nhân văn số ứng dụng trong nghiên cứu Việt Nam. Dự án đã phát triển thành một nền tảng năng động kết nối nghiên cứu truyền thống với tính toán, trực quan hóa và trí tuệ nhân tạo. Định hướng mới này giúp dự án khám phá cách AI hỗ trợ diễn giải, tạo sinh và “đối thoại” với dữ liệu văn hóa, biến dữ liệu văn hóa thành những cuộc trò chuyện sống động.

Sinh viên tìm hiểu thông tin bằng công cụ tìm kiếm có sử dụng AI. Sau khi đặt câu hỏi, kết quả sẽ trả về theo văn phong và thông tin của tờ báo Nữ giới chung - tờ báo đầu tiên của phụ nữ Việt Nam

Các mục tiêu đang triển khai bao gồm: phát triển công cụ AI phân tích văn bản và hình ảnh từ nguồn tư liệu Việt Nam; ứng dụng AI tạo sinh trong tái dựng và trực quan hóa văn hóa; đào tạo thế hệ học giả mới am hiểu cả văn hóa và công nghệ (kỹ năng lập trình); nghiên cứu các vấn đề đạo đức và quyền tác giả trong thời đại AI.

Chia sẻ cụ thể về các hoạt động mà hai trường cam kết thực hiện trong tương lai, TS. Liên-Hằng T. Nguyễn nhấn mạnh: “Hướng về tương lai, dự kiến Đại học Columbia sẽ phối hợp cùng Đại học Fulbright Việt Nam để thành lập Trung tâm Việt Nam Toàn cầu tại Đại học Columbia nhằm thúc đẩy bốn sáng kiến hợp tác: Chương trình Lãnh đạo và Chính sách với FSPPM; Dự án “Digitizing Vietnam” hướng đến xây dựng kho tư liệu số lớn nhất thế giới về lịch sử Việt Nam; chương trình “Vietnam Arts in Action” do đạo diễn Tony Bùi đến từ Đại học Columbia và giảng viên Fulbright chủ trì; và Chương trình “Trải nghiệm Ngôn ngữ và Thực tập Mùa hè” đưa sinh viên quốc tế đến Việt Nam để học tập chuyên sâu. Trung tâm này sẽ thúc đẩy nghiên cứu, đối thoại liên ngành và tăng cường hiểu biết toàn cầu về vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong thế kỷ 21”.

TS. Liên-Hằng T. Nguyễn phát biểu tại sự kiện

Sự kiện ký kết hợp tác giữa Đại học Fulbright Việt Nam và Đại học Columbia mở ra cơ hội tiếp cận và trao đổi tri thức trong các lĩnh vực công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn - đặc biệt là những nghiên cứu chuyên sâu về di sản văn hóa Việt Nam - được kỳ vọng sẽ ngày càng đa dạng, tạo nên một không gian học thuật năng động, kết nối và giàu tính sáng tạo hơn bao giờ hết.

Vĩnh Phú