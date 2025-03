Học phí giáo dục quốc phòng an ninh lên tới 23 triệu đồng

Phản ánh tới VietNamNet, sinh viên K49 - Trường Đại học Luật TPHCM cho biết, nhà trường thu học phí môn Giáo dục quốc phòng 12 triệu đồng/sinh viên đối với chương trình đại trà và 23 triệu đồng/sinh viên đối với chương trình chất lượng cao. Việc học diễn ra tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh, Đại học Quốc gia TPHCM.

“Số tiền chúng tôi bỏ ra không xứng đáng với cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy nhận được. Việc học tại một cơ sở không phải của trường không chỉ làm giảm chất lượng học tập mà còn không hợp lý khi xét đến mức học phí hiện tại”, sinh viên phản ánh.

Một số sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM cho biết đã gửi đơn khiếu nại lên nhà trường nhưng nhận được câu trả lời thiếu rõ ràng, vòng vo và không đúng trọng tâm vấn đề.

“Nhà trường giải thích rằng mức học phí cao như vậy là nhằm duy trì các chính sách học bổng của trường, nhưng nhiều trường khác trên địa bàn thành phố cũng có các chính sách học bổng hỗ trợ sinh viên mà mức học phí cho môn Giáo dục quốc phòng không cao như vậy”, sinh viên nêu.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, mới đây Trường Đại học Luật TPHCM đã thông báo về việc triển khai cho sinh viên K49 (khóa tuyển sinh năm 2024) đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) trong học kỳ 2 năm học 2024-2025. Sinh viên sẽ có 11 tín chỉ của học phần GDQP&AN (4 học phần), học tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia TPHCM (phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Về học phí, đối với chương trình đào tạo chuẩn ngành Luật, Luật thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh là 1.022.000 đồng/tín chỉ (tức 11.242.000 đồng cho môn GDQP&AN); Chương trình đào tạo chuẩn ngành Quản trị - Luật là 1.080.000 đồng/tín chỉ (tương đương 11.880.000 đồng); Chương trình đào tạo chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh là 1.070.000 đồng/tín chỉ (tương đương 11.770.000 đồng); Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Anh, tăng cường tiếng Pháp hoặc tăng cường tiếng Nhật, chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh, chương trình chất lượng cao ngành Luật liên kết đào tạo với Đại học Arizona (Mỹ) là 2.070.000 đồng/tín chỉ (tương đương 22.770.000 đồng); Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Quản trị - Luật là 2,17 triệu đồng/tín chỉ (tương đương 23.870.000 đồng).

Trường Đại học Luật TPHCM nói gì?

Ngày 27/3, Trường Đại học Luật TPHCM đã có phản hồi với báo VietNamNet về việc này. Thạc sĩ Lê Văn Hiển, Phó trưởng phòng phụ trách phòng đào tạo cho biết, nhà trường là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, được giao quyền tự chủ tài chính. Nhà trường được tự xác định mức thu học phí của các chương trình đào tạo trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định của Bộ GD-ĐT, công khai giải trình với người học và xã hội.

Thạc sĩ Lê Văn Hiển, Phó trưởng phòng phụ trách phòng đào tạo Trường Đại học Luật TPHCM. Ảnh: TA

Nhà trường đang thực hiện lộ trình thu học phí từ năm học 2024-2025 đến năm học 2026-2027. Mức học phí này đã được công khai trên các trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thông đại chúng, đồng thời thông báo khi sinh viên đăng ký xét tuyển, nhận giấy báo và làm thủ tục nhập học.

Theo ông Hiển, việc tính học phí của trường hiện nay được thực hiện như sau:

“Như vậy trường xây dựng học phí là tính cho 1 năm học và chia bình quân cho số tín chỉ/năm học, do đó các môn học sẽ thu với đơn giá cho các tín chỉ là giống nhau. Chi phí này không chỉ phục vụ cho việc tổ chức riêng một môn học cụ thể mà là tổng chi phí đào tạo cho từng năm học và toàn khóa học”, ông Hiển nói.

Ông thông tin thêm, thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2024-2025 đối với sinh viên khóa 49, trường đã tổ chức cho sinh viên đăng ký học phần chuyên môn từ 12/2; riêng đối với môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (gồm 4 học phần, với 11 tín chỉ) cho sinh viên đăng ký từ 26/3.

Trong năm học 2024-2025, sinh viên từ K46 đến K49 có mức thu học phí đào tạo theo năm học hoặc theo tín chỉ là tương đương nhau, chỉ khác về hình thức thu. Trong đó, đối với sinh viên từ K46 đến K48 (tuyển sinh từ năm 2023 trở về trước), thu học phí theo năm học, sinh viên đóng học phí thành 2 đợt theo học kỳ. Vì vậy học phí các học phần chuyên môn và học phí của học phần GDQP&AN đã được đóng chung theo học kỳ và được tính vào học phí của năm học.

Đối với K49, trường tổ chức cho sinh viên tự đăng ký tín chỉ để học trong học kỳ, số tiền học phí sẽ được đóng theo số tín chỉ đã đăng ký học thành công.

“Do khóa 49 là khóa đầu tiên trường tổ chức cho sinh viên tự đăng ký tín chỉ để học trong học kỳ nên sinh viên có sự hiểu nhầm, cho rằng số tiền đó chỉ phục vụ cho môn Giáo dục Quốc phòng và các hoạt động liên quan đến Giáo dục quốc phòng, điều đó là chưa đúng”, ông Hiển nói.

Tuy nhiên, nếu tính toán theo học phí cho tín chỉ của 4 học phần môn GDQP&AN mà nhà trường công khai thì phản ánh của sinh viên về việc thu học phí 12-23 triệu cho môn này là đúng, không có chuyện bao gồm học phí của các môn khác. Trong khi đó, ông Hiển chỉ trả lời chung: nhà trường sẽ tổ chức gặp gỡ với đại diện các lớp và sinh viên quan tâm để thông tin cụ thể thêm về các vấn đề liên quan.