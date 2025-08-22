TS. Trần Văn Đạt - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh Sinh viên, Bộ GDĐT phát biểu tại Hội thảo

Sáng ngày 22/8, không khí tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết với sự hiện diện của Đoàn đại biểu Bộ GD&ĐT cùng 150 đại biểu từ Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, các bộ, ngành, chuyên gia và lãnh đạo các cơ sở giáo dục trên cả nước tới tham dự Hội thảo góp ý Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035.

Hội thảo không chỉ là một buổi thảo luận chính sách, mà còn là minh chứng vị thế tiên phong thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo của TDTU và rộng hơn, minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của giáo dục đại học Việt Nam, lấy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp làm động lực phát triển.

TS. Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Hiệu trưởng TDTU phát biểu chào mừng Hội thảo

Hội thảo ghi nhận nhiều đóng góp tâm huyết, các sáng kiến mang tính đột phá, trong đó có phát biểu của đại diện TDTU. Để tháo gỡ nút thắt tài chính, TDTU đề xuất mô hình thành lập các Quỹ đầu tư mạo hiểm nội bộ (seed/angel fund) ngay tại các trường đại học trọng điểm, huy động vốn từ cựu sinh viên và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, TDTU đề xuất một cuộc cách mạng về không gian sáng tạo với việc triển khai các mô hình quốc tế như "Design Factory" (không gian hợp tác liên ngành) và đặc biệt là "Sandbox Campus". Đây là cơ chế cho phép sinh viên thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ mới ngay trong khuôn viên trường với sự bảo trợ pháp lý, tạo ra một môi trường "dám nghĩ, dám làm" mà không sợ rủi ro. Ngoài ra, TDTU còn đề xuất xây dựng "Bộ chỉ số năng lực khởi nghiệp sinh viên" cấp quốc gia để đo lường hiệu quả thực chất, và chuyển trọng tâm từ "số lượng" sự kiện sang "chất lượng" các dự án khởi nghiệp. Đặc biệt, TDTU kêu gọi cần xây dựng văn hóa "chấp nhận rủi ro và khuyến khích thất bại", bởi đây là yếu tố nền tảng cốt lõi cho mọi sự đổi mới sáng tạo.

Những ý tưởng này đã nhận được sự đồng tình và đánh giá cao từ các đại biểu, cho thấy vai trò dẫn dắt không chỉ trong hành động mà còn trong tư duy chiến lược của TDTU.

Toàn cảnh hội thảo được tổ chức trang trọng tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng

TDTU - tiên phong trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn diện

Sự lựa chọn TDTU làm nơi tổ chức sự kiện mang tầm quốc gia này không phải là ngẫu nhiên. Trong nhiều năm qua, TDTU đã kiên trì xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp toàn diện, nơi mọi hoạt động đều hướng đến việc trang bị cho sinh viên tư duy dám nghĩ, dám làm và năng lực hội nhập toàn cầu.

Minh chứng rõ nét nhất là sự ra đời của Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao Khoa học công nghệ (CITT) vào ngày 5/8/2025 vừa qua. Đây được xem là "trái tim" của hệ sinh thái, một bước đi chiến lược nhằm kết nối nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tiễn, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp từ giai đoạn ươm mầm đến khi thương mại hóa sản phẩm.

Không dừng lại ở đó, các hoạt động hỗ trợ được triển khai một cách bài bản và liên tục. Cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sinh viên TDTU" năm học 2024 - 2025 vừa qua đã thu hút hàng trăm dự án tham gia và tuyển chọn 10 dự án xuất sắc vào vòng chung kết. Các ý tưởng đa dạng, từ ứng dụng công nghệ giải quyết vấn đề môi trường đến các giải pháp kinh doanh bền vững, đã cho thấy sức sáng tạo và sự nhạy bén của sinh viên TDTU trước những thách thức của xã hội.

Nhóm sinh viên Khoa Dược TDTU với ý tưởng/dự án “Trà Sâm Ngọc Việt” xuất sắc đạt giải Nhất tại vòng chung kết Cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sinh viên TDTU năm học 2024-2025"

Cam kết xây dựng một thế hệ sáng tạo và có trách nhiệm

Bên cạnh việc chắp cánh cho ý tưởng, TDTU còn là cầu nối vững chắc giữa sinh viên và thị trường lao động. Ngày hội việc làm và Ngày hội Cựu sinh viên thường niên không chỉ là nơi tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mà còn là diễn đàn để các bạn trẻ cọ xát, học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nhân thành đạt, mở rộng mạng lưới quan hệ và tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng.

Từ việc đăng cai các sự kiện khoa học kỹ thuật cấp quốc gia cho học sinh phổ thông đến việc tiên phong cam kết thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, TDTU đang cho thấy một tầm nhìn xa hơn: đào tạo ra một thế hệ không chỉ giỏi chuyên môn, có năng lực khởi nghiệp mà còn giàu trách nhiệm với cộng đồng.

TS. Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng TDTU, đại diện tập thể Nhà trường nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT khen tặng TDTU đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2024-2025.

Hội thảo lần này, vì thế, không chỉ là nơi TDTU đồng hành cùng Bộ GD&ĐT trong việc hoạch định chính sách, mà còn là cơ hội để Nhà trường lan tỏa mô hình và cảm hứng của mình. Đó là câu chuyện về một trường đại học đang nỗ lực hết mình để mỗi sinh viên khi tốt nghiệp đều mang trong mình một tinh thần khởi nghiệp, sẵn sàng tạo ra giá trị mới, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

