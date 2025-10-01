HR Asia Awards là giải thưởng uy tín khu vực được tổ chức thường niên bởi HR Asia Magazine - đơn vị thuộc Business Media International (BMI), nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á. Giải thưởng ghi nhận những tổ chức có chiến lược nhân sự xuất sắc, văn hoá làm việc tích cực và mức độ gắn kết nội bộ cao, thu hút sự tham gia của các tập đoàn Fortune 500 Đông Nam Á, doanh nghiệp đa quốc gia và các tổ chức nhà nước.

Kết quả giải thưởng được đánh giá toàn diện thông qua khảo sát nội bộ độc quyền (TEAM Assessment), đối sánh chuẩn trong khu vực và hội đồng chuyên môn quốc tế. HR Asia Awards hiện được tổ chức tại hơn 12 quốc gia, trong đó có Việt Nam, trở thành giải thưởng uy tín giúp các tổ chức khẳng định thương hiệu nhà tuyển dụng hàng đầu trong khu vực. Năm 2025, HR Asia Awards tại Việt Nam nhận được 655 đề cử từ các tổ chức, doanh nghiệp; 119 doanh nghiệp, tổ chức được vinh danh môi trường làm việc tốt nhất châu Á.

Trường Đại học Văn Lang nhận giải thưởng Best Companies to Work for in Asia” 2025, và Sustainable Workplace Awards.

Bên cạnh giải thưởng chính, HR Asia Awards vinh danh 4 hạng mục giải thưởng phụ, gồm HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards (Chính sách Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập), HR Asia Most Caring Company Awards (Quan tâm Chăm sóc nhân viên), HR Asia Sustainable Workplace Awards (Môi trường làm việc bền vững), HR Asia Tech Empowerment Awards (Dẫn đầu công nghệ).

Trường Đại học Văn Lang được vinh danh môi trường làm việc bền vững, minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của trường đối với trách nhiệm môi trường, thực hành chiến lược bền vững và dẫn dắt văn hoá nội bộ hướng đến phát triển bền vững, tạo ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng và xã hội.

PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang chia sẻ: “Trường Đại học Văn Lang xác định một trong những chiến lược phát triển là lấy con người làm trung tâm, xây dựng một môi trường làm việc mang tính nhân văn, sáng tạo và phụng sự. Tinh thần đó giúp Văn Lang xây dựng một môi trường làm việc cởi mở và hạnh phúc, thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới, làm được nhiều điều cùng nhau và đóng góp giá trị cho xã hội”.

Với quy mô hiện nay hơn 2.000 nhân sự, Trường Đại học Văn Lang sở hữu lực lượng lao động đa dạng về độ tuổi, chuyên môn, giới tính và quốc tịch. Dựa trên giá trị cốt lõi “Đạo đức - Ý chí - Sáng tạo” và các nguyên tắc văn hoá, chính sách nhân sự tại Trường Đại học Văn Lang được xây dựng dựa trên ba cột trụ: tính chính trực và trách nhiệm thiết lập công bằng có hệ thống, nuôi dưỡng đối thoại hòa nhập và công bằng; cùng các mục tiêu: xây dựng tổ chức lấy con người làm trung tâm, phát triển đội ngũ chuyên môn cao, tối ưu cấu trúc tổ chức theo chuẩn quốc tế, và kiến tạo hệ sinh thái số gắn kết cộng đồng.

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Văn Lang đã khẳng định uy tín và quy mô của một trong những thương hiệu giáo dục đại học hàng đầu tại Việt Nam, với cộng đồng gần 150.000 người học và hơn 120 chương trình đào tạo trong nước và quốc tế. Văn Lang cũng liên tục ghi dấu ấn trên bản đồ kiểm định và xếp hạng đại học quốc tế, khẳng định vị thế của một đại học Việt Nam hội nhập toàn cầu.

Các hoạt động tập thể sôi nổi của Cán bộ - giảng viên - nhân viên Trường Đại học Văn Lang, từ tổ chức nội bộ đến các chương trình vì cộng đồng, lan tỏa tinh thần gắn kết, sẻ chia và phụng sự xã hội.

Song song đó, trường Đại học Văn Lang cũng là một trong số ít đại học xây dựng và thực thi chiến lược phát triển bền vững, lan tỏa tinh thần ESG (Môi trường - Xã hội – Quản trị) trong toàn hệ thống, góp phần tích cực vào các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Bích Đào