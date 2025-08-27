Chương trình tuyển dụng nhân tài được Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội triển khai trên tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ ban hành cơ chế đặc thù nhằm thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế có trình độ cao về Việt Nam làm việc, sinh sống và cống hiến.

Cụ thể, Chương trình đặt mục tiêu tuyển chọn 25 giảng viên - nghiên cứu viên xuất sắc trong giai đoạn 2025-2030, làm việc ở các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. Trong đó ưu tiên những lĩnh vực như Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ vi mạch - bán dẫn, Kỹ thuật hàng không và Kỹ thuật ô tô.

Nhà trường nhấn mạnh tiêu chí tuyển chọn là năng lực nghiên cứu, thành tích công bố quốc tế, khả năng huy động nguồn lực, mở rộng hợp tác và cam kết gắn bó lâu dài. Các yếu tố như tốt nghiệp từ những đại học hàng đầu thế giới, kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh cũng là lợi thế trong quá trình xét tuyển.

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội triển khai Chương trình tuyển dụng nhân tài với nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn.

Ứng viên trúng tuyển sẽ được hỗ trợ nghiên cứu 1,5-3 tỷ đồng trong ba năm đầu; đồng thời được tài trợ 2 suất học bổng tiến sĩ toàn thời gian hoặc tiến sĩ kép (cotutelle) với đối tác quốc tế để xây dựng nhóm nghiên cứu.

Nhà khoa học được giới thiệu các nguồn kinh phí từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được ưu tiên sử dụng phòng thí nghiệm, thiết bị hiện có và có quyền đề xuất đầu tư thiết bị mới phục vụ nghiên cứu.

Giảng viên - nghiên cứu viên tài năng sẽ được nhận mức thu nhập cạnh tranh tùy theo năng lực và đóng góp trong công tác nghiên cứu, giảng dạy.

Nhà trường cho hay, giảng viên - nghiên cứu viên tài năng làm việc tại trường có điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án nghiên cứu trình độ cao, mở rộng mạng lưới hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước. Bởi trường trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - cơ quan nghiên cứu hàng đầu quốc gia, nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của liên minh gần 30 đại học và cơ quan nghiên cứu lớn của Pháp.

Quy trình tuyển dụng được thực hiện bởi một Hội đồng tuyển dụng gồm các nhà khoa học uy tín trong và ngoài trường, đặc biệt là các nhà khoa học Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Hội đồng tuyển dụng 2025-2026 có sự tham gia của GS. Phan Dương Hiệu (Viện Bách khoa Paris, Pháp) và GS. Trần Thế Truyền (ĐH Deakin, Australia). Hồ sơ ứng viên sẽ được đánh giá khách quan, minh bạch, coi trọng chất lượng học thuật, tiềm năng và sự phù hợp với môi trường nhà trường.

PGS.TS Trần Đình Phong, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, Chương trình tuyển dụng nhân tài giai đoạn 2025-2030 nhằm tạo “đòn bẩy” để trường thu hút và tạo cơ chế thuận lợi cho các giảng viên - nghiên cứu viên xuất sắc phát huy năng lực và phát triển sự nghiệp tại trường.

“Những giảng viên - nghiên cứu viên tài năng được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố chủ chốt, tổ chức và dẫn dắt các nhóm nghiên cứu, khởi xướng hướng nghiên cứu mới, dự án nghiên cứu trình độ cao, góp phần phát triển năng lực khoa học công nghệ và nâng cao vị thế của trường”, ông Phong nói.