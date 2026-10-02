Trường Đại học Văn Lang năm thứ hai liên tiếp được HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”. Tại lễ trao giải năm nay, Nhà trường còn nhận thêm 3 giải thưởng phụ về chuyển hóa năng lực, môi trường bền vững và trao quyền công nghệ.

Kết quả đánh giá được thực hiện dựa trên mô hình TEAM (Total Engagement Assessment Model), trong đó tiếng nói của người lao động là một phần quan trọng, bên cạnh phỏng vấn đại diện lãnh đạo và đánh giá từ hội đồng chuyên môn..

People Transformation: bắt đầu từ chuẩn hóa năng lực

Hạng mục People Transformation hướng đến những tổ chức có cách tiếp cận chủ động trong phát triển năng lực, giúp đội ngũ học tập, thích ứng và phát triển trước những thay đổi của môi trường làm việc.

Trường Đại học Văn Lang tiếp tục được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” tại HR Asia Awards 2026.

Trường Đại học Văn Lang bắt đầu bằng việc xây dựng khung năng lực chi tiết cho từng nhóm vị trí: giảng viên, nhà khoa học, chuyên viên và cán bộ quản lý. Khung năng lực là cơ sở để xác định nhu cầu đào tạo, đánh giá hiệu quả công việc và thiết kế lộ trình phát triển của mỗi cá nhân; nhờ đó, việc học tập được gắn chặt với yêu cầu thực tế.

Song song, Nhà trường triển khai các chương trình nâng cao năng lực theo những yêu cầu mới của giáo dục đại học. Các chương trình bồi dưỡng nội bộ được kết hợp với những nền tảng đào tạo chuẩn quốc tế, tạo điều kiện để đội ngũ cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn.

Hàng nghìn chứng chỉ chuyên môn trên Coursera cùng các chương trình đào tạo về trí tuệ nhân tạo (AI) và Microsoft Copilot là một trong những minh chứng cho định hướng này. Bên cạnh đó, danh hiệu Microsoft Showcase School hai năm liên tiếp cho thấy nỗ lực của Trường Đại học Văn Lang trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giáo dục và quản trị.

Để đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định giáo dục và nâng cao chất lượng chuyên môn, Nhà trường cũng áp dụng chính sách hỗ trợ kinh phí và thời gian cho đội ngũ cán bộ, giảng viên theo học các bậc sau đại học. Thống kê nội bộ cho thấy tỷ lệ nhân sự đạt học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ tại trường duy trì mức tăng qua các năm.

Đa dạng lộ trình phát triển, đầu tư nguồn lực con người cho mục tiêu giáo dục bền vững

Trong bối cảnh giáo dục đại học liên tục thay đổi dưới tác động của công nghệ, trí tuệ nhân tạo và những yêu cầu mới từ thị trường lao động, bài toán phát triển nguồn nhân lực cũng được nhìn nhận theo cách tạo ra nhiều hướng phát triển phù hợp với năng lực và định hướng của mỗi cá nhân.

Tại Trường Đại học Văn Lang, một trong những thay đổi đáng chú ý là việc triển khai Lộ trình sự nghiệp kép (Dual Career Path), mở ra hai hướng phát triển gồm quản trị và chuyên gia.

Nhánh quản trị dành cho những cá nhân có năng lực lãnh đạo, điều hành. Trong khi đó, nhánh chuyên gia tạo điều kiện để giảng viên, nhà khoa học và nhân sự có chuyên môn sâu tiếp tục phát triển trong lĩnh vực thế mạnh của mình. Qua đó, mỗi cá nhân có thể lựa chọn lộ trình phù hợp với năng lực và định hướng phát triển.

Theo PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, cốt lõi của mọi sự chuyển đổi vẫn còn nằm ở con người: “Chất lượng giáo dục được tạo nên từ nhiều yếu tố, trong đó đội ngũ giảng viên, cán bộ và nhân viên là một trong những yếu tố mang tính quyết định. Khi những người làm giáo dục được làm việc trong một môi trường được tôn trọng, được lắng nghe và có điều kiện phát triển, họ sẽ có thêm động lực để thực hiện tốt hơn sứ mệnh của mình.”

Với mục tiêu trở thành một trong những trường đại học được ngưỡng mộ tại châu Á vào năm 2030, Trường Đại học Văn Lang xác định đầu tư cho con người là một trong những nền tảng quan trọng của chiến lược phát triển dài hạn. Kiên định với hệ giá trị “Đạo đức - Ý chí - Sáng tạo”, Nhà trường tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện hệ sinh thái số và giữ gìn bản sắc văn hóa lấy con người làm trung tâm. Bên cạnh việc duy trì các chính sách hiện có, Văn Lang sẽ tiếp tục nghiên cứu các sáng kiến về phúc lợi, ứng dụng công nghệ trong quản trị nhân sự và tăng cường các hoạt động phụng sự cộng đồng, góp phần tạo nên những giá trị bền vững cho người học và xã hội.

Thành lập năm 1995, Trường Đại học Văn Lang là một trong những trường đại học tư thục năng động tại Việt Nam, quy tụ hơn 40.000 người học và hơn 100.000 cựu sinh viên với 64 ngành đào tạo thuộc 8 khối ngành. Dựa trên bốn trụ cột con người, công nghệ, nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp, nhà trường định hướng phát triển theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và tạo tác động. Năm 2026, uy tín quốc tế của trường tiếp tục được khẳng định qua vị thế Top 251 đại học châu Á theo QS Asia University Rankings, nhóm 401-600 thế giới theo Times Higher Education Impact Rankings, hạng 781 thế giới theo QS Sustainability Rankings, cùng nhiều chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế FIBAA, được Microsoft vinh danh Trường học số điển hình. Hướng tới khát vọng gia nhập top 500 đại học thế giới vào năm 2030, trường không ngừng đầu tư vào nghiên cứu, quốc tế hóa, chuyển đổi số và hệ sinh thái hợp tác doanh nghiệp, kiến tạo môi trường giáo dục nơi học thuật và thực tiễn cùng tạo ra giá trị cho xã hội.

(Nguồn: Trường Đại học Văn Lang)