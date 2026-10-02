Nhờ chủ động trang bị năng lực số cho đội ngũ và đẩy mạnh ứng dụng AI trong giảng dạy lẫn quản trị, Trường Đại học Văn Lang năm thứ hai liên tiếp được HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”.

Theo Future of Jobs Report 2025 của World Economic Forum, AI và dữ liệu lớn là nhóm kỹ năng được dự báo tăng nhanh nhất về mức độ quan trọng trong giai đoạn 2025 - 2030. 39% bộ kỹ năng hiện tại của người lao động cũng được dự báo sẽ thay đổi hoặc trở nên lỗi thời trong cùng giai đoạn.

Với giáo dục đại học, thay đổi này đặt ra yêu cầu không chỉ cập nhật công nghệ mà còn phát triển năng lực của chính đội ngũ. Tại Trường Đại học Văn Lang, điều này được triển khai từ đào tạo kỹ năng số trên các nền tảng quốc tế đến ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Từ đào tạo kỹ năng số đến ứng dụng công nghệ

Trường Đại học Văn Lang mở rộng cơ hội học tập cho đội ngũ thông qua các nền tảng đào tạo quốc tế. Chương trình đào tạo kỹ năng số trên Coursera đã thu hút 1.170 giảng viên với hơn 5.000 lượt học. Song song đó, 1.858 cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia các chương trình của Microsoft như Microsoft Innovative Educator, Microsoft Certified Educator, Power BI và Excel Mastery.

Riêng năm học 2025 - 2026, 91 giảng viên đạt danh hiệu Microsoft Innovative Educator Expert (MIE Expert) và 188 giảng viên đạt chứng chỉ Microsoft Certified Educator (MCE).

PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang kỳ vọng các khóa học sẽ giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên tiếp cận những phương pháp dạy và học mới, đồng thời cập nhật kiến thức và trau dồi các kỹ năng cần thiết cho công việc

Trường Đại học Văn Lang cũng đưa các công cụ số và AI vào giảng dạy, học tập và quản trị, hướng đến hỗ trợ những tác vụ phù hợp, giảm thời gian cho công việc lặp lại và dành thêm nguồn lực cho chuyên môn, nghiên cứu, sáng tạo.

Năm học 2025 - 2026, Trường Đại học Văn Lang trở thành đại học tiên phong tại Việt Nam được Microsoft công nhận là Microsoft Showcase School, ghi nhận những nỗ lực trong đổi mới giáo dục và ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, học tập và quản trị.

Chuẩn bị năng lực cho môi trường làm việc mới

Trong các năm qua, Trường Đại học Văn Lang liên tục mở rộng hoạt động đào tạo năng lực công nghệ đến cộng đồng nhân sự và sinh viên.

Sau ba năm triển khai chương trình Giảng viên sáng tạo, giảng viên Văn Lang có thêm cơ hội tiếp cận cộng đồng giáo dục quốc tế, chia sẻ thực tiễn và cập nhật các giải pháp mới cho giảng dạy. Các chương trình Microsoft và Coursera cũng mở rộng cơ hội để cán bộ, giảng viên, nhân viên cập nhật kỹ năng trong quá trình làm việc.

Trong bối cảnh AI tiếp tục thay đổi môi trường làm việc, những năng lực này cũng tạo điều kiện để đội ngũ dành nhiều nguồn lực hơn cho chuyên môn, nghiên cứu, sáng tạo và hoạt động phục vụ người học.

Ở cấp độ tổ chức, năng lực số được đặt trong tổng thể hệ sinh thái số Văn Lang, kết nối các cá nhân, tổ chức và cộng đồng phục vụ hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đây cũng là một trong những nội dung được HR Asia ghi nhận đối với Trường Đại học Văn Lang qua giải thưởng HR Asia Tech Empowerment Awards 2026, bên cạnh People Transformation Awards và Sustainable Workplace Awards.

Hệ sinh thái giáo dục Văn Lang là nơi kết nối đào tạo, nghiên cứu, trải nghiệm của nhân sự

Hai năm liên tiếp được HR Asia vinh danh “Best Companies to Work for in Asia”, cùng ba giải thưởng chuyên biệt năm 2026, là những ghi nhận đối với định hướng phát triển đội ngũ gắn với đổi mới công nghệ của Trường Đại học Văn Lang. Hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trường đại học được ngưỡng mộ tại châu Á vào năm 2030, Nhà trường tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực, hệ sinh thái số và năng lực đổi mới.

Thành lập năm 1995, Trường Đại học Văn Lang là một trong những trường đại học tư thục năng động tại Việt Nam, quy tụ hơn 40.000 người học và hơn 100.000 cựu sinh viên với 64 ngành đào tạo thuộc 8 khối ngành. Dựa trên bốn trụ cột con người, công nghệ, nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp, nhà trường định hướng phát triển theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và tạo tác động. Năm 2026, uy tín quốc tế của Trường Đại học Văn Lang tiếp tục được khẳng định qua vị thế Top 251 đại học châu Á theo QS Asia University Rankings, nhóm 401 - 600 thế giới theo Times Higher Education Impact Rankings, hạng 781 thế giới theo QS Sustainability Rankings, cùng nhiều chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế FIBAA và dấu ấn là đại học Việt Nam đầu tiên được Microsoft vinh danh Trường học số điển hình. Hướng tới khát vọng gia nhập top 500 đại học thế giới vào năm 2030, trường không ngừng đầu tư vào nghiên cứu, quốc tế hóa, chuyển đổi số và hệ sinh thái hợp tác doanh nghiệp, kiến tạo môi trường giáo dục nơi học thuật và thực tiễn cùng tạo ra giá trị cho xã hội.

Bích Đào