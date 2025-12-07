Theo China Daily, sự việc bị phanh phui khi cư dân mạng phát hiện danh sách học sinh nhận hỗ trợ mà trường công bố trùng khớp với hàng loạt cái tên xuất hiện trên công cụ tìm kiếm Baidu. Vụ việc ngay lập tức dấy lên nghi vấn về tính minh bạch trong việc phân bổ nguồn quỹ từ thiện.

Trong thông báo chính thức, nhà trường thừa nhận sai phạm xuất phát từ sự tắc trách và cho biết sẽ xử lý nghiêm theo quy định nội bộ.

Dự án nói trên có tổng ngân sách 450.000 nhân dân tệ (tương đương gần 1,7 tỷ đồng), triển khai từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023, nhằm hỗ trợ trẻ em có cha mẹ đi làm ăn xa tại hai trường tiểu học vùng núi ở huyện Thuần An.

Các hoạt động gồm mua giá sách thư viện, xây dựng học liệu, cung cấp đồ dùng học tập, sách vở và tổ chức các buổi dạy trực tuyến lẫn trực tiếp cho học sinh.

Theo nhà trường, dự án có 7 buổi dạy trực tuyến nhưng cán bộ phụ trách đã không lưu giữ đầy đủ danh sách tham dự thực tế. Khi đến thời điểm nghiệm thu, họ đã gian dối để đủ số lượng người thụ hưởng theo yêu cầu, bằng cách lấy các tên phổ biến trên mạng đưa vào danh sách công khai và chính điều này đã dẫn đến làn sóng chỉ trích.

Trường cũng cho biết dự án không trao tiền mặt trực tiếp cho học sinh; toàn bộ ngân sách được dùng cho vật tư và chi phí vận hành.

Nhà trường cam kết xử lý cá nhân liên quan, rà soát toàn diện các chương trình tương tự và siết chặt khâu giám sát để tránh lặp lại sai phạm.