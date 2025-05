Đây là trường học đầu tiên tại Việt Nam đưa EQ vào làm tiêu chí quan trọng để tư vấn hướng nghiệp và đánh giá sự phù hợp ngành nghề của thí sinh.

Theo đó, các thí sinh muốn vào trường năm nay phải vượt qua vòng sơ tuyển thông qua đánh giá hồ sơ và đánh giá trí tuệ cảm xúc – EQ.

Quy trình tuyển sinh chung của Trường Quản trị và Kinh doanh là: Đăng ký sơ tuyển; đánh giá EQ; xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT và ĐH Quốc gia Hà Nội.

Quy trình tuyển sinh chương trình đào tạo đại học của Trường Quản trị và Kinh doanh thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2025.

Năm 2025, Trường Quản trị và Kinh doanh tuyển sinh có 6 chương trình đào tạo cử nhân chính quy gồm: Quản trị doanh nghiệp và Công nghệ; Quản trị và An ninh (Quản trị An ninh mạng hoặc Kinh doanh số và An toàn dữ liệu); Quản trị An ninh phi truyền thống; Marketing và Truyền thông; Quản trị Nhân lực và Nhân tài; Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe.

Trường có 1 chương trình liên kết là Kinh doanh chuyên ngành kép Marketing và Phân tích kinh doanh (nhận bằng của ĐH Victoria, Úc).