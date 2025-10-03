“Điểm chạm” bất ngờ và đầy sáng tạo

Nếu như năm trước, tân sinh viên K37 trường Đại học Thăng Long được “đu trend” với set quà “blind box” trong ngày đầu tiên đến trường thì năm nay set quà của tân sinh viên K38 đã được nâng cấp cả về kiểu dáng và số lượng. Mỗi phần quà được thiết kế với màu sắc và kiểu dáng khác nhau, từ sổ tay lập kế hoạch, khăn bandana đa năng đến bút, móc khóa và sticker dễ thương, tất cả đều được trường Đại học Thăng Long lựa chọn dựa trên việc tìm hiểu kỹ lưỡng và khảo sát về sở thích, thói quen của giới trẻ.

Tân sinh viên Đại học Thăng Long “khoe” những món quà nhận được trên mạng xã hội

Ngay khi trao tay đến các bạn sinh viên, hàng ngàn video và hình ảnh về bộ quà tặng đã xuất hiện khắp các trang mạng xã hội. Không dừng lại ở món quà đơn thuần, Ready Kit là bộ sưu tập được thiết kế riêng cho K38, đồng thời là món quà mang hình ảnh linh vật của Trường Đại học Thăng Long. Mỗi phần quà thể hiện sự đầu tư của nhà trường nhằm mang đến trải nghiệm mới mẻ phù hợp với tinh thần năng động của sinh viên.

Kết nối sinh viên qua chuỗi hoạt động giàu tính gắn kết

Với hàng loạt sự kiện diễn ra xuyên suốt tháng 9, tân sinh viên K38 đã nhanh chóng hoà nhập và thích nghi với môi trường mới. Mở đầu là cuộc thi ảnh We are U giúp sinh viên được thỏa sức sáng tạo với thầy cô, bạn bè để thể hiện bản sắc riêng của khoa ngành. Ngay trong những ngày đầu tiên mở đơn đăng ký, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều khoa ngành khác nhau như Quản trị kinh doanh & Marketing, Truyền thông đa phương tiện, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng, Ngôn ngữ Hàn,... Bên cạnh đó, ngày hội câu lạc bộ Thang Long Uni Clubday đã thu hút gần 2.000 sinh viên tham dự với gần 30 CLB và đội nhóm đa dạng các lĩnh vực khác nhau từ học thuật, âm nhạc đến thể thao giúp sinh viên nhanh chóng tìm thấy cộng đồng cùng sở thích và đam mê.

Chuỗi hoạt động nhận được sự tham gia tích cực của các tân sinh viên K38

Ngoài các hoạt động gắn kết tinh thần, sinh viên còn được rèn luyện thể chất với những trận đấu bóng đá kịch tính, gay cấn trên sân cỏ với giải bóng đá Thang Long Cup. Cuộc thi trí tuệ Thang Long Wisdom cũng thu hút đông đảo sinh viên tham gia, đem đến sân chơi thử thách khả năng tư duy logic, sự nhạy bén và kiến thức xã hội, góp phần làm nên bức tranh trải nghiệm đa chiều của tân sinh viên trong tháng nhập học.

Đêm nhạc hội Uni-Stellar: Điểm chạm mở ra hành trình 4 năm học đáng mong chờ

Khép lại tháng nhập học đầy sôi động của tân sinh viên, đêm nhạc hội Uni-Stellar trở thành “điểm chạm” mở ra một hành trình ý nghĩa. Lấy cảm hứng từ “vũ trụ tri thức”, chương trình gửi gắm thông điệp: mỗi tân sinh viên K38 là một ngôi sao sáng đang trên hành trình chứng tỏ bản thân, họ tỏa sáng theo cách của riêng mình và cùng nhau tạo nên một bầu trời rực rỡ.

Đêm nhạc hội Uni-Stellar được đầu tư hoành tráng. Sân khấu được thiết kế gắn liền với cảm hứng “vũ trụ tri thức”, trung tâm là màn LED tròn mô phỏng “hành tinh tri thức”. Sinh viên liên tục đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với Visual LED riêng được thiết kế theo phong cách khác nhau, từ những màn LED mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc đến những hình ảnh phong cách du hành thời gian Y3K đầy táo bạo.

Các tiết mục được trình diễn bởi sinh viên trường Đại học Thăng Long tại đêm nhạc hội Uni-Stellar

Linh hồn của đêm nhạc hội Uni-Stellar nằm ở gần 30 tiết mục được chuẩn bị nghiêm túc bởi chính sinh viên Khoa âm nhạc ứng dụng và các câu lạc bộ trong trường như Thang Long Dance Club, Muzik Club…Các màn biểu diễn dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc qua các bản nhạc hit đến từ các chương trình giải trí đình đám: từ bản cover “So Đậm” (Em Xinh Say Hi), “Đều là của em” (Anh Trai Say Hi) đến “Chiếc khăn piêu và “GENE x Có không giữ mất đừng tìm” (Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai). Với việc cập nhật những xu hướng âm nhạc thịnh hành, kết hợp cùng sự sáng tạo trong dàn dựng, Đại học Thăng Long không chỉ khuyến khích sinh viên học lý thuyết mà còn tạo môi trường thực hành để phát triển tài năng nghệ thuật toàn diện.

Đêm nhạc hội trở nên hấp dẫn hơn với sự góp mặt của nghệ sĩ khách mời là “hoàng tử Indie” Vũ với những bản hit “Lạ lùng”, “Bước qua nhau”, “Những lời hứa bỏ quên”... Giọng ca trầm ấm và phong thái “lãng tử” của Vũ khiến khán giả đắm chìm vào “bữa tiệc” âm nhạc đầy cảm xúc.

Vũ mang đến 6 bài hát tại sân khấu Uni-Stellar trường Đại học Thăng Long

Không chỉ đơn thuần là đêm nhạc với các tiết mục nghệ thuật, Uni-Stellar còn khiến khán giả thích thú khi mang đến hoạt động tương tác hai chiều như các phần livecam để tất cả thực sự hòa mình vào bầu không khí đêm nhạc. Hàng trăm ngàn bức ảnh, video được sinh viên chia sẻ liên tục trên TikTok, Facebook trong sự phấn khích và niềm tự hào về ngôi trường mà mình đã lựa chọn để gắn bó.

Những hoạt động sáng tạo tăng sự kết nối sinh viên ngay trong đêm nhạc hội

Tháng nhập học đầu tiên khép lại với những dấu ấn khó quên trong tâm trí mỗi tân sinh viên K38 trường Đại học Thăng Long, giúp các bạn có thêm nhiều cảm hứng và năng lượng trên chặng đường phía trước.

Bích Đào