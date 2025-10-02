Danh sách các cụm chuyên môn theo địa bàn như sau:

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, các cụm chuyên môn này sẽ có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ giáo dục trong năm học theo phân công của Sở và cơ quan nhà nước cấp trên tới các trường học trong cụm.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, tính đến ngày 15/8, để chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, Hà Nội đã xây mới 43 trường mầm non và phổ thông các cấp; trong đó, khối công lập tăng 27 trường (gồm 10 trường mầm non, 9 trường tiểu học, 5 trường THCS và 3 trường THPT); khối tư thục tăng 16 trường (gồm 7 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 5 trường THCS).

Như vậy, bước vào năm học 2025-2026, toàn TP Hà Nội có 2.954 trường mầm non và phổ thông các cấp với khoảng 70.500 lớp, đáp ứng nhu cầu của hơn 2,3 triệu học sinh (tăng khoảng 60.000 học sinh so với năm học 2024-2025). Trong đó, khối công lập là 2.337 trường, còn lại là tư thục.