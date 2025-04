Thông tin nhóm nghiên cứu mạnh của Trường ĐH Tôn Đức Thắng 1. Nhóm nghiên cứu Phương pháp Giải tích và Đại số trong Tối ưu hóa (Analytical and Algebraic Methods in Optimization Research Group - AAMO)

Trưởng nhóm: GS.TSKH Phan Quốc Khánh 2. Phòng nghiên cứu Vật lý sinh học (Laboratory of Biophysics - BP)

Trưởng nhóm: TS. Ngô Sơn Tùng 3. Phòng nghiên cứu Cơ học vật liệu và Kết cấu tiên tiến (Mechanics of Advanced Materials and Structures - MAMS)

Trưởng nhóm: GS.TSKH Phạm Đức Chính 4. Nhóm nghiên cứu Công nghệ thông minh tiên tiến (Advanced Intelligent Technology Research Group-AITECH)

Trưởng nhóm: PGS.TS Nguyễn Nhật Tân 5. Nhóm nghiên cứu Ứng dụng vật liệu tiên tiến để phát triển bền vững (Group of Applied Research in Advanced Materials for Sustainable Development - FASAM)

Trưởng nhóm: PGS.TS Ngô Thị Tường Châu 6. Nhóm nghiên cứu Dược học và Khoa học Y sinh (Research Group in Pharmaceutical and Biomedical Sciences - BIOPHARMED)

Trưởng nhóm: GS.TS Nguyễn Minh Đức. 7. Nhóm nghiên cứu Tính toán thông minh trong Kỹ thuật xây dựng (Smart Computing in Civil Engineering Research Group - SCCE)

Trưởng nhóm: TS. Nguyễn Tấn 8. Nhóm nghiên cứu Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Khai phá tri thức (Natural Language Processing and Knowledge Discovery Research Group - NLP-KD)

Trưởng nhóm: PGS.TS Lê Anh Cường. 9. Nhóm nghiên cứu kinh tế, kinh doanh và quản lý (Economics, Business and Management Research Group - EBMR)

Trưởng nhóm: TS. Trần Công Đức