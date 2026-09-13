Những ngày gần đây, Trường Giang luôn trở thành từ khóa nóng trên các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt là Threads, TikTok... đi kèm với những video và hình ảnh từ nhiều năm trước, nội dung chủ yếu xoay quanh việc anh hành động, tương tác thân mật với nhiều nghệ sĩ nữ hoặc tát quá mạnh các đồng nghiệp trong các chương trình truyền hình thực tế.

Một số khoảnh khắc trong chương trình Khi đàn ông mang bầu cũng được chia sẻ trở lại, trong đó phản ứng của Trường Giang trước một tình huống liên quan đến Hương Giang nhận nhiều bình luận trái chiều, cho rằng anh thái độ và không hề tôn trọng đàn em.

Dư luận đang không ngừng bàn tán về những hành động của nam diễn viên.

Đáng chú ý, giữa tâm bão, cộng đồng mạng 'đào' lại khoảnh khắc anh cầu hôn Nhã Phương. Đáng chú ý, trong video có sự góp mặt của diễn viên Nhan Phúc Vinh - người vừa cầu hôn Khả Ngân cách đây không lâu. Một số hình ảnh ghi lại cảnh nam diễn viên quay mặt, không thể hiện sự hưởng ứng trong lúc Trường Giang cầu hôn, từ đó trở thành chi tiết được cộng đồng mạng bàn luận khi tin đồn tình cảm giữa anh và Nhã Phương xuất hiện.

Giữa lúc chồng đang hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt từ phía công chúng, tối 12/9, Nhã Phương đăng bức ảnh đang ôm chồng chụp từ phía sau, đập tan tin đồn gia đình lục đục. Bức ảnh được đăng tải mà không có lời giải thích hay bất kỳ dòng cảm xúc nào của nữ diễn viên khiến mạng xã hội lại 1 lần nữa dậy sóng.

Bức ảnh gây chú ý của Nhã Phương.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có thông tin chính thức cho thấy những đoạn video được chia sẻ lại liên quan đến một sự việc mới trong cuộc sống của Trường Giang và Nhã Phương. Những thước phim thị phi là hệ quả tất yếu của việc không giải quyết triệt để hậu quả khủng hoảng truyền thông, cũng như sự nhìn nhận khác biệt của giới trẻ hiện nay đối với những hành động thu hút sự chú ý mà các nhà sản xuất chương trình hay khách mời cố tình dựng nên. Câu chuyện vì vậy vẫn đang được công chúng theo dõi, trong khi nam nghệ sĩ chưa lên tiếng về những tranh luận gần đây.

Gia đình êm ấm 3 con của Nhã Phương và Trường Giang.

Khán giả cho rằng Trường Giang hành động thô lỗ với đàn em:

Ảnh, clip: Tư liệu, FBNV