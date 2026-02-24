Năm nay, Trường Giang lần đầu lấn sân điện ảnh bằng phim Nhà ba tôi một phòng với 4 vai trò: đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên chính và biên kịch.

Tính tới 5h30 ngày 24/2, theo số liệu từ đơn vị thống kê doanh thu độc lập Box Office Vietnam bộ phim của Trường Giang cán mốc 87 tỷ đồng - con số đáng nể với tác phẩm đầu tay.

Hiện tượng bình dân

Trường Giang thuộc số ít nghệ sĩ vào nghề gần như không có bất kỳ lợi thế nào.

Anh không cao to, đẹp trai; không có gia cảnh tốt, tiền bạc lẫn mối quan hệ; cũng không tỏ ra đủ thông minh, tinh tế hay khéo léo.

Thậm chí, anh xuất thân nghèo khó, từng bị đuổi học vì không có tiền đóng học phí.

Thời chưa có tên tuổi, từ đồng nghiệp đến các nhà báo làm việc lâu năm trong showbiz, gần như không ai tin Trường Giang có thể nổi tiếng.

Sau thời gian dài hoạt động tại Sân khấu kịch Nụ cười mới, năm 2011, Trường Giang lần đầu ghi dấu ấn trước công chúng với vai Mười Khó trong một tiểu phẩm hài tại liveshow của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Về năng lực, Trường Giang thành danh từ diễn hài.

Anh không có vẻ ngoài dễ gây thiện cảm và chọc cười như Trấn Thành, không có cái duyên hài lồ lộ như Lê Dương Bảo Lâm, cũng không có nét diễn giàu bản sắc như Hoài Linh.

"Mười khó" Trường Giang bên đàn anh Hoài Linh trong liveshow "Chàng hề xứ Quảng". Ảnh: Tư liệu

Nét hài của anh là kiểu tỉnh rụi, có phần thô, chân chất, dân dã, đôi lúc cục mịch, ngang ngang của đàn ông ở nông thôn - lý do anh thành công nhất với những vai bình dân.

Nhưng xét đến cùng, cái duyên hài của Trường Giang có hạn. Thay vì cố tiến lên đỉnh cao của hài kịch, anh tận dụng và phát huy sở trường hài ở lĩnh vực truyền hình.

Khi đặt năng lực đúng chỗ, anh tỏa sáng, thậm chí đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng và đưa sự nghiệp lên tầm cao mới.

Giai đoạn giữa thập niên 2010, Trường Giang trở thành ngôi sao tiêu biểu và đắt show bậc nhất showbiz.

Càng nổi tiếng càng thị phi, anh bị chỉ trích vì "mở TV kênh nào cũng thấy mặt Trường Giang", kèm theo đó là yêu cầu nam nghệ sĩ bớt xuất hiện trên truyền hình.

Trường Giang cũng bị nghi ngờ thực lực. Một bộ phận khán giả sử dụng cụm từ "hài Trấn Thành", "hài Trường Giang" để công kích và hạ thấp hài kịch miền Nam, rằng đây là thể loại dễ dãi, mang lại tiếng cười vô tri, không sâu sắc.

Anh còn bị cho là thành công nhờ ăn may và sự nâng đỡ từ NSƯT Hoài Linh.

Từ tay trắng trở thành sao hạng A, thành công của Trường Giang chắc chắn có yếu tố may mắn cũng như được các đàn anh, đàn chị dìu dắt, nâng đỡ.

Thành công của Trường Giang có sự nâng đỡ từ những ngôi sao đi trước nhưng không vì thế mà bỏ qua nỗ lực của anh. Ảnh: Tư liệu

Nhưng quan trọng nhất, anh đã không ngừng nỗ lực, kiên trì làm nghề.

Trường Giang cũng từng là một trong vô số người không có bất kỳ lợi thế nào để theo đuổi nghệ thuật, vô vàn diễn viên quần chúng, vô danh tại các điểm diễn lớn nhỏ.

Nhưng thay vì than vãn, kể lể hay dùng chiêu trò tạo scandal gây chú ý, anh đi từng bước chậm, kiên nhẫn nhiều năm chờ cơ hội tỏa sáng.

Đó là hành trình chạm tay đến thành công của một người bình thường điển hình trong showbiz nói riêng và xã hội nói chung.

Đòn trí mạng giữa đỉnh cao

Phần lớn scandal trong sự nghiệp Trường Giang đều đến từ đời tư.

Từ lúc công khai mối quan hệ với Nhã Phương, cả hai đã là cặp đôi thị phi. Sau một thời gian, họ mới được công chúng ủng hộ.

Nhưng khi công chúng tin yêu vào chuyện tình như cổ tích đó nhất, việc Trường Giang dính líu với một người đẹp tai tiếng đẩy anh vào ồn ào lớn nhất sự nghiệp.

Sợ mất người yêu cộng với muốn chứng tỏ cho công chúng thấy mình yêu Nhã Phương thế nào, Trường Giang cầu hôn cô trên sóng truyền hình trực tiếp tại một lễ trao giải thưởng, đẩy khủng hoảng truyền thông lên đến đỉnh điểm.

Công chúng giận dữ vì thấy đặt niềm tin sai chỗ. Dù rằng, những thông tin trên mặt báo chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể câu chuyện.

Trường Giang nhiều lần nhận lỗi về màn cầu hôn gây tranh cãi. Ảnh: Tư liệu

Giữa đỉnh khủng hoảng truyền thông, Nhã Phương cũng không thoát chỉ trích vì chọn tha thứ cho Trường Giang.

Sau đám cưới năm 2018, Trường Giang bắt đầu khoảng thời gian sống im lặng, kín tiếng. Tên tuổi anh lắng xuống, tần suất lên sóng cũng dần thưa thớt. Với bất kỳ ngôi sao nào, điều này đều không dễ dàng.

Trường Giang không giải nghệ hay hoàn toàn biến mất. Anh xuất hiện một cách chọn lọc tại một số chương trình, thỉnh thoảng làm sản phẩm cá nhân, tập trung vào kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Ít người biết, anh khá đa tài, từ chuyên môn đến đời sống.

Trong nghề, không chỉ diễn xuất, Trường Giang còn đạo diễn, biên kịch, sản xuất, MC và sáng tác nhạc. Bên cạnh nghệ thuật, anh còn giỏi đầu tư và là tay kinh doanh có hạng.

Trong cuộc sống, nam nghệ sĩ là người đảm đang, tháo vát, thạo việc nhà, chăm sóc vợ con và nấu ăn ngon.

Sau nhiều năm im lặng, Trường Giang dần gột rửa sai lầm năm nào, lấy lại niềm tin trong vợ con lẫn công chúng. Anh trong nghề là nghệ sĩ hoạt động tích cực; ở nhà là người chồng, người cha tròn trách nhiệm.

Ít nhất, Trường Giang cho thấy Nhã Phương không sai khi chọn tha thứ và khán giả không đặt niềm tin nhầm người.

Trường Giang đúng khi chọn trở lại với điện ảnh. Ảnh: NSX

Ai có quyền vấy bẩn Trường Giang?

Dù chọn sống lặng lẽ hơn và dành nhiều năm tích cực sửa sai, Trường Giang không hoàn toàn thoát khỏi "bóng ma" scandal năm nào.

Cô gái tai tiếng vẫn thường xuyên nhắc đến anh trên mạng xã hội để gây chú ý cho bản thân. Trường Giang chưa bao giờ đáp trả người này. Càng phớt lờ, anh càng được ủng hộ.

Trường Giang từng mắc sai lầm nhưng không có nghĩa anh phải dành cả đời "rửa tội". Khi vẫn sống đúng với khán giả và gia đình, anh "miễn nhiễm" với mọi hành vi truyền thông bẩn đầy ác ý từ người đẹp tai tiếng.

Sau thời gian dài im lặng, Trường Giang không đánh mất vị trí ngôi sao nhưng theo dòng chảy của showbiz, khó có thể nói rằng anh vẫn bảo toàn vị thế và danh tiếng như xưa.

Khi lĩnh vực truyền hình bão hòa, anh không thể mãi duy trì tên tuổi bằng việc tham gia gameshow, kể cả gameshow hot nhất.

Lấn sân thị trường điện ảnh sau thời gian dài chuẩn bị là quyết định khôn ngoan dù cuộc chơi này đầy rủi ro và thách thức. Không chỉ thỏa đam mê, điện ảnh còn mở cho anh con đường mới trong sự nghiệp.

Và dù thành công hay không, ít nhất Trường Giang đã kết thúc một chặng sự nghiệp đầy thị phi, mở ra chương mới với một Trường Giang mới.

Lê Thị Mỹ Niệm