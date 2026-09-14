Tối 14/9, nghệ sĩ Trường Giang đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân.

"Tôi xin lỗi những người đã từng vì mình mà tổn thương. Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Tôi hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót", anh viết.

Trường Giang nhận định những hành vi bị chỉ trích của mình là "chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng". Anh lấy đó làm bài học để sống và làm nghề tốt hơn.

"Nhiều năm đã qua, mỗi người đều đã bước tiếp, có cuộc sống và gia đình riêng. Tôi mong những chuyện của mình không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống hôm nay của bất kỳ ai", Trường Giang chia sẻ.

Nghệ sĩ Trường Giang. Ảnh: FBNV

Nam nghệ sĩ cũng gửi lời xin lỗi khán giả và các đồng nghiệp chịu ảnh hưởng liên quan.

Hơn 10 ngày nay, nghệ sĩ Trường Giang bị "đào" lại loạt bê bối trong quá khứ. Qua loạt hình ảnh, video clip được cắt ra từ các chương trình ghi hình, các hành vi của Trường Giang bị cho là có dấu hiệu bạo lực và quấy rối tình dục hàng chục đồng nghiệp nữ.

Việc Trường Giang cầu hôn diễn viên Nhã Phương trên sóng trực tiếp Lễ trao giải Mai Vàng và nghi vấn ngoại tình với nhiều người trong thời gian có mối quan hệ tình cảm chính thức với Nhã Phương cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Đỉnh điểm khủng hoảng truyền thông, trên Threads, tên Trường Giang xuất hiện trong 15.000 bài đăng/ngày với nội dung tiêu cực. Hôm 13/9 vừa qua, từ khóa "Trường Giang" và các từ khóa liên quan tăng 100-600% lượt tìm kiếm.

Tối 12/9, diễn viên Nhã Phương đăng ảnh ôm Trường Giang trên trang cá nhân được cho là cách cô bày tỏ động thái trước scandal của chồng, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.