Sáng 26/8, cán bộ giáo viên Trường THCS Hoa Liên, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (cũ), tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại trường để kiểm tra tình hình, dọn dẹp sau bão.

Cô Hoàng Thị Hương, Phó Hiệu trưởng dọn dẹp trường sau bão.

Cô Hoàng Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hoa Liên cho biết, mặc dù nhà trường đã chuẩn bị tốt các khâu để phòng tránh bão, tuy nhiên cơn bão đổ bộ quá mạnh khiến trường học hai tầng bị tốc mái.

"Mái che vừa được nhà trường xây dựng năm ngoái với kinh phí 400 triệu đồng. Sau cơn bão, toàn bộ phần mái nhà đã hư hỏng nặng. Nhà trường đang phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả để sớm đón học sinh trở lại khi năm học mới cận kề", cô Hương nói.

Bão quật đổ mái nhà 2 tầng ở Trường THCS Hoa Liên.

Cảnh tan hoang tại Trường THCS Hoa Liên.

Mưa bão cũng khiến nhiều trường học trên địa bàn huyện Can Lộc (cũ) bị thiệt hại. Tại Trường THCS Sơn Lộc, xã Sơn Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, bão số 5 làm đổ sập nhiều dãy nhà.

Trường học trên địa bàn xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà (cũ) bị thiệt hại.

Thầy Hoàng Thế Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lộc cho biết, cơn bão kèm theo gió lớn đã làm dãy trường học gồm 8 phòng thực hành bộ môn bị đổ sập và 3 phòng của giáo viên bị tốc mái. "Đồ đạc, sách vở ở thư viện, máy vi tính và tivi bị hư hỏng nặng sau bão. Khó khăn nhất là kinh phí để xây lại dãy nhà bị bão quật đổ. Chúng tôi đang phối hợp với địa phương để tìm phương án xử lý".

Thư viện Trường THCS Sơn Lộc bị hư hỏng.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh, tất cả học sinh tại 666 trường học đang được nghỉ học ở nhà để đảm bảo an toàn. Khi nào thời tiết đảm bảo an toàn, Sở sẽ có thông báo cho học sinh trở lại trường.

Dãy phòng học Trường THCS Sơn Lộc bị hư hỏng nặng.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh, cơn bão số 5 khiến 156 cơ sở giáo dục trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề. Ước tính thiệt hại hơn 121 tỷ đồng.

"Sở GD-ĐT đã thành lập 4 đoàn công tác xuống các trường học để nắm bắt tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 5, chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026", đại diện Sở GD-ĐT Hà Tĩnh thông tin.