Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (21/7), bão số 3 Wipha đã vượt qua khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ.

Đến 10h, vị trí tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 190km, cách Hải Phòng 310km về phía Đông; cách Hưng Yên khoảng 340km, cách Ninh Bình 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Trước diễn biến của bão, Sở GD-ĐT Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các trường tạm dừng hoạt động tập trung học sinh, sinh viên trong thời gian bão đổ bộ và mưa trên diện rộng, chủ động điều chỉnh lịch học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, sinh viên. Thời gian này, cha mẹ được khuyến nghị quản lý con em tại nhà, không để xảy ra tình trạng đi lại khi điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Đối với các cơ sở có tổ chức bán trú, nội trú cần chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong mọi tình huống.

Miền Bắc sẽ hứng đợt mưa rất lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3. Ảnh: Hoàng Minh

Tại Hà Nội, trong sáng nay, nhiều trường học cũng thông báo phụ huynh đón học sinh sớm hoặc tạm dừng các hoạt động để đảm bảo an toàn cho thầy và trò. Chẳng hạn tại Trường Mầm non Nguyễn Tuân (Thanh Xuân), trước diễn biến phức tạp của bão Wipha, nhà trường điều chỉnh thời gian đón trẻ sớm, từ 15h để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Hệ thống giáo dục Archimedes cũng cho phụ huynh đón trẻ mầm non sớm từ 13h chiều nay. Ở bậc THCS, nhà trường tạm hoãn các hoạt động sinh hoạt hè và trải nghiệm vì điều kiện thời tiết không thuận lợi và để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ở bậc đại học, Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay nhằm đảm bảo an toàn cho người học, giảng viên trước ảnh hưởng của bão số 3, Ban Giám đốc đại học chỉ đạo toàn bộ các lớp học lý thuyết và bài tập theo kế hoạch học trực tiếp sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến. Các lớp thí nghiệm và thực hành tạm nghỉ. Cán bộ phụ trách sẽ chủ động sắp xếp và tổ chức học bù vào thời điểm phù hợp. Thời gian áp dụng vào ngày 21-22/7.

Để đảm bảo an toàn cho giảng viên và sinh viên, Học viện Ngoại giao Việt Nam đã thông báo tất cả các lớp học trong kỳ hè vào ngày 21-22/7 sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến. Từ ngày 23/7, phòng đào tạo của trường sẽ theo dõi diễn biến và có thông báo chính thức trong thời gian sớm nhất.

Theo dự báo, trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Nam, 10-15km/h và có khả năng mạnh lên. Đến 22h đêm nay, vị trí tâm bão vẫn trên khu vực vịnh Bắc Bộ với cường độ tăng lên cấp 10-11, giật cấp 14.

Đến 10h sáng mai (22/7), bão trên vùng biển từ Hải Phòng - Thanh Hoá, vẫn với sức gió cấp 10-11, giật cấp 14.

Trong 24 giờ sau đó, bão vẫn di chuyển hướng Tây Tây Nam, 10-15km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền khu vực Thượng Lào.