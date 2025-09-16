Chiều 16/9, ông Nguyễn Phú, Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Đông Du cho biết, nhà trường sẽ tài trợ vé xem phim "Mưa đỏ" cho 2.000 học sinh từ lớp 8 đến lớp 12. Thời gian thực hiện từ ngày 22/9 đến 2/10.

Theo ông Phú, đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình ngoại khóa đầu năm học 2025-2026 của nhà trường.

"Việc xem phim sẽ được nhà trường sắp xếp hợp lý và không làm ảnh hưởng đến thời gian học tập chính khóa", ông Phú cho biết thêm.

Học sinh Trường THCS&THPT Đông Du đang tham gia hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Ảnh: Trường Đông Du

Đại diện trường THCS&THPT Đông Du cho biết, mục đích của hoạt động ngoại khóa này không chỉ là một trải nghiệm lịch sử, nghệ thuật, mà còn là cơ hội để học sinh bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, hun đúc tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Được biết, ngoài việc tổ chức xem phim "Mưa đỏ", nhà trường còn phối hợp chiếu một số bộ phim lịch sử khác như "Nhà đày Buôn Ma Thuột - Chứng tích tội ác chiến tranh" và "Y Ngông Niêkđăm - Người con ưu tú của núi rừng Tây Nguyên".

Chị Trần Thị Nga có con trai đang học tại trường Đông Du cho biết, phụ huynh rất cảm ơn nhà trường vì đã tổ chức cho các em những buổi sinh hoạt ngoại khóa ý nghĩa này. Phim "Mưa đỏ" là bộ phim tái hiện sự kiện lịch sử hào hùng mà thế hệ sau cần phải biết và trân trọng.

Các bậc phụ huynh rất ủng hộ những việc làm ý nghĩa của nhà trường và mong muốn nhà trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa hơn nữa. Những hoạt động như thế này sẽ giúp các em ngày càng trưởng thành hơn cả về kiến thức học tập và kiến thức lịch sử. Từ đó các em biết trân trọng những gì thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để chúng ta có được ngày hôm nay.