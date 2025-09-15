Cảnh trong phim "Mưa đỏ".

Theo số liệu của Box Office Vietnam, Mưa đỏ đã vượt mốc 650 tỷ đồng vào 22h ngày 14/9. Cuối tuần qua, tác phẩm của Thượng tá Đặng Thái Huyền vẫn đứng đầu phòng vé bất chấp một loạt phim mới ra rạp. Lượng vé bán ra trong ngày 14/9 của Mưa đỏ bằng 9 bộ phim còn lại trong top 10 ngoài rạp.

Dù doanh thu của Mưa đỏ đã tăng chậm lại so với những tuần đầu nhưng phim vẫn duy trì sức nóng kinh ngạc. Riêng 3 ngày cuối tuần qua, phim thu về gần 50 tỷ đồng với nửa triệu vé bán ra từ hơn 8.100 suất chiếu.

Bom tấn kinh dị The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng của Hollywood vừa ra rạp hôm 12/9 đã giành ngôi á quân với hơn 22 tỷ đồng doanh thu từ hơn 215 nghìn vé bán ra.

Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn của Hoài Linh - Tuấn Trần vẫn có lượng khán giả riêng sau hơn 2 tuần ra rạp với hơn 8 tỷ doanh thu trong 3 ngày cuối tuần qua và hiện đã vượt 91 tỷ đồng - một con số không tồi trong bối cảnh Mưa đỏ hoàn toàn áp đảo các rạp chiếu.

Trong khi đó, phim kinh dị 18+ Khế ước bán dâu với sự góp mặt của NSND Trung Anh, NSND Minh Châu... ra rạp hôm 12/9 chỉ xếp thứ 4 về doanh thu với gần 8 tỷ đồng. Cộng cả doanh thu các suất chiếu sớm, Khế ước bán dâu thu chưa đầy 10 tỷ đồng.

"Tử chiến trên không" là phim Việt đầu tiên được phát hành với định dạng IMAX do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất.

Tuần tới dự báo Mưa đỏ vẫn sẽ tiếp tục thống trị phòng vé. Tuy nhiên, Mưa đỏ sẽ giảm nhiệt khi phim Việt được chờ đợi tháng 9 có sự tham gia của Thái Hoà - Thanh Sơn là Tử chiến trên không ra rạp.