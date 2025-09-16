Trong Mưa đỏ, Hiếu Nguyễn hóa thân vào vai chỉ huy Thành. Đây là nhân vật có thật trong trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Hiếu Nguyễn dành gần 1 tháng huấn luyện tại Củ Chi, sống và sinh hoạt như một chiến sĩ thực thụ.

Hiếu Nguyễn trong phim 'Mưa đỏ' - tác phẩm oanh tạc phòng vé hiện nay.

Phim xác lập kỷ lục đứng đầu phòng vé Việt với doanh thu hơn 590 tỷ đồng (tính tới 18h ngày 10/9, theo Box Office Vietnam).

Cùng thời điểm Mưa đỏ “gây bão” ngoài rạp, diễn viên Hiếu Nguyễn có vai diễn trong phim truyền hình Duyên đang phát sóng trên Đài TH Vĩnh Long.

Trong phim, Hiếu Nguyễn đóng vai Bình - 1 thanh niên nghèo nhưng có ý chí phấn đấu. Anh và Út Thủy (Oanh Kiều đóng) vốn yêu nhau nhưng bị ngăn cấm vì khoảng cách giàu nghèo, từ đó dẫn đến những câu chuyện trớ trêu.

Hiếu Nguyễn trong phim "Duyên".

Nhân vật Bình được xây dựng là người đàn ông tội nghiệp, vì thù hận mà sai lầm trả thù, sống cả đời cô độc, không người thân, vợ con.

Dù là vai phụ, Hiếu Nguyễn để lại nhiều ấn tượng cho khán giả nhờ ngoại hình nam tính, điển trai cùng lối diễn giàu cảm xúc.

Hai phân đoạn ấn tượng nhất với anh là cảnh tình cảm hạnh phúc bên bạn gái thủa hàn vi hay cảnh đau đớn khi nhìn người yêu và bạn thân thành vợ chồng, từ đó ôm hận trả thù.

Chia sẻ với VietNamNet, Hiếu Nguyễn nói hạnh phúc vì cùng thời điểm có 2 tác phẩm được đón nhận.

Thành công của 2 phim điện ảnh lẫn truyền hình khiến anh được khán giả săn đón, yêu thích ngoài đời.

Nhân vật Bình có số phận khắc nghiệt, được Hiếu Nguyễn thể hiện ấn tượng.

Với phim Duyên, anh nhận lời tham gia vì tình cảm yêu quý dành cho đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền.

“Khi làm việc, tôi chỉ cố gắng hết sức, chưa bao giờ nghĩ phim sẽ được đón nhận rộng rãi như thế. Mỗi 1 tác phẩm đều là duyên của người diễn viên, khi đúng thời điểm sẽ tự khắc tạo sự đồng điệu với khán giả”, anh chia sẻ.

Hiếu Nguyễn và bạn gái.

Bận rộn sự nghiệp diễn xuất, Hiếu Nguyễn vẫn không quên dành thời gian cho chuyện tình cảm. Anh hiện đang yêu một cô gái Philippines.

“Tình cảm chúng tôi thử thách rất nhiều thứ để được như hôm nay. Điều đó khiến tôi thấu hiểu, thêm trân quý hơn”, anh nói.

Tình yêu cũng mang lại nhiều năng lượng tích cực và trở thành nguồn động lực giúp Hiếu Nguyễn thêm nhiệt huyết với nghề.

Diễn viên quan niệm "tình yêu, cũng như điện ảnh, chỉ có sức mạnh khi xuất phát từ sự chân thành".

Hiếu Nguyễn tích cực trở lại đóng phim sau thời gian vắng bóng.

Diễn viên xin giữ bí mật về kế hoạch tương lai của cả hai và hứa sẽ công bố vào thời điểm thích hợp.

Phân cảnh của Hiếu Nguyễn trong phim "Duyên"

Ảnh, clip: NVCC