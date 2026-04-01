Bộ Quốc phòng mới đây ban hành Thông tư số 18/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 86/2016 của Bộ trưởng Quốc phòng quy định và hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng; người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý.

Thông tư quy định chức danh, cấp bậc quân hàm được tổ chức lễ tang cấp nhà nước.

Theo đó, cán bộ Quân đội đương chức hoặc thôi giữ chức thuộc một trong các trường hợp sau đây hy sinh, từ trần được tổ chức lễ tang cấp nhà nước gồm: ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng QĐND Việt Nam, Thượng tướng QĐND Việt Nam là cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Đáng chú ý, thông tư mới bổ sung quy định đối với trường hợp cán bộ từ trần giữ một trong các chức danh, cấp bậc quân hàm nói trên mà được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm thì lễ tang được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao.

Nếu trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức cách chức hoặc xóa tư cách chức vụ, chức danh, lễ tang được tổ chức theo nghi thức lễ tang đối với quân nhân có cấp bậc quân hàm từ Đại tá trở xuống hoặc công nhân, công chức, viên chức quốc phòng đang công tác hoặc đã nghỉ hưu.

Thông tư cũng quy định chức danh, cấp bậc quân hàm được tổ chức lễ tang cấp cao.

Theo đó, cán bộ Quân đội đương chức, thôi giữ chức hoặc nghỉ hưu thuộc một trong các trường hợp sau đây hy sinh, từ trần được tổ chức lễ tang cấp cao (nếu không thuộc diện lễ tang cấp nhà nước): Bộ trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Tổng Tham mưu trưởng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng, Đô đốc Hải quân.

Ngoài ra, còn có ủy viên Trung ương Đảng (kể cả ủy viên dự khuyết), ủy viên Quân ủy Trung ương; Phó tổng Tham mưu trưởng; Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Chủ nhiệm, Chính ủy, Phó chủ nhiệm, Phó chính ủy các Tổng cục; Tổng cục trưởng, Chính ủy, Phó tổng cục trưởng, Phó chính ủy Tổng cục II; Tư lệnh, Chính ủy, Phó tư lệnh, Phó chính ủy Quân khu, Quân chủng, Quân đoàn, Bộ đội Biên phòng; Giám đốc, Chính ủy, Phó giám đốc, Phó chính ủy Học viện Quốc phòng; Trung tướng, Phó đô đốc Hải quân, Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân.

Những trường hợp được tổ chức lễ tang cấp cao còn có: cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (lão thành cách mạng) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất trở lên; cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ (1954-1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hoá, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động.

Đáng chú ý, thông tư mới bổ sung quy định đối với trường hợp cán bộ từ trần giữ một trong các chức danh, cấp bậc quân hàm quy định trên (nếu không phải là ủy viên Trung ương Đảng) mà bị kỷ luật bằng hình thức cách chức hoặc xóa tư cách chức vụ, chức danh, lễ tang được tổ chức theo nghi thức lễ tang với quân nhân có cấp bậc quân hàm từ Đại tá trở xuống hoặc công nhân, công chức, viên chức quốc phòng đang công tác hoặc nghỉ hưu.

Với trường hợp cán bộ từ trần là ủy viên Trung ương Đảng (trừ các chức danh được tổ chức lễ tang cấp nhà nước) được cấp thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức lễ tang với quân nhân có cấp bậc quân hàm từ Đại tá trở xuống hoặc công nhân, công chức, viên chức quốc phòng đang công tác hoặc nghỉ hưu.