Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bộ Nội vụ vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định đề xuất nâng mức trợ cấp hàng tháng cho hai nhóm thanh niên xung phong (TNXP) gồm: TNXP kháng chiến đã hoàn thành nhiệm vụ và TNXP cơ sở miền Nam (1965–1975).

Theo dự thảo, mức trợ cấp sẽ được nâng từ hiện tại 540.000 đồng/tháng lên 1 triệu đồng/tháng. Đồng thời, cơ chế trợ cấp cũng được cải tiến: thay vì cố định một con số tiền cụ thể, từ nay trở đi mức trợ cấp sẽ bằng hai lần mức chuẩn trợ giúp xã hội, tự động điều chỉnh khi Chính phủ thay đổi mức chuẩn mới.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với TNXP lên 1 triệu đồng/tháng. Ảnh: VOV.



Chính sách mới được dự kiến áp dụng từ ngày 1/9. Đặc biệt, nếu TNXP đã qua đời nhưng chưa được điều chỉnh trợ cấp, người tổ chức mai táng sẽ được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch từ thời điểm quy định đến tháng TNXP từ trần.



Hiện trợ cấp TNXP vẫn giữ ở mức 540.000 đồng, không được điều chỉnh kể từ năm 2016, trong khi chuẩn trợ giúp xã hội đã được điều chỉnh 3 lần: lên 270.000 (2013), 360.000 (2021) và 500.000 (2024). Điều này tạo ra sự chênh lệch đáng kể giữa mức hỗ trợ và đời sống thực tế.



Bộ Nội vụ cho rằng mức trợ cấp thấp như hiện tại không đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đặc biệt khi nhiều TNXP đã vào tuổi cao, sức yếu và sống đơn thân, không nơi nương tựa. Việc nâng hỗ trợ là cần thiết để đảm bảo an sinh cho người đã hy sinh tuổi trẻ cho Tổ quốc.



Theo báo cáo sơ bộ, trong hơn 3.200 TNXP đang hưởng trợ cấp, mức tăng thêm mỗi người là 460.000 đồng mỗi tháng. Tổng mức chi phí tăng sẽ vào khoảng hơn 1,5 tỷ đồng/tháng và hơn 18 tỷ đồng/năm. Trung bình mỗi tỉnh chỉ cần chi thêm hơn 44 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 530 triệu đồng/năm - con số không lớn so với ngân sách địa phương, nhưng mang giá trị chính sách quan trọng.