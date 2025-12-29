Theo nghị định mới được ban hành, sĩ quan cấp tướng, cấp đại tá hưởng mức lương 668 đồng theo quy định tại Nghị định số 235/HĐBT (năm 1985); sĩ quan trước khi nghỉ hưu giữ chức vụ hoặc đã giữ chức vụ tư lệnh, chính ủy; cục trưởng các cục có chức năng chỉ đạo toàn quân; sĩ quan trước khi nghỉ hưu giữ chức vụ hoặc đã giữ chức vụ phó tư lệnh, phó chính ủy... mỗi năm được hỗ trợ 1 lần tiền an điều dưỡng. Mức hưởng như mức tiền an, bồi dưỡng của sĩ quan cấp tướng đang công tác.

Sĩ quan cấp tá hưởng mức lương 655 đồng theo quy định tại Nghị định số 235/HĐBT; sĩ quan cấp đại tá nâng lương lần 1; sĩ quan trước khi nghỉ hưu giữ chức vụ hoặc đã giữ chức vụ chỉ huy sư đoàn hoặc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành; sĩ quan cấp đại tá, thượng tá; sĩ quan trước khi nghỉ hưu giữ chức vụ hoặc đã giữ chức vụ chỉ huy lữ đoàn, trung đoàn và tương đương... hằng năm được hỗ trợ tiền an điều dưỡng, mức hưởng như mức tiền an, bồi dưỡng của sĩ quan có cùng cấp bậc quân hàm đại tá, thượng tá đang công tác.

Sĩ quan cấp trung tá, thiếu tá; sĩ quan trước khi nghỉ hưu giữ chức vụ hoặc đã giữ chức vụ chỉ huy tiểu đoàn và tương đương thì mỗi năm 1 lần được hỗ trợ tiền an điều dưỡng, mức hưởng như mức tiền an, bồi dưỡng của sĩ quan có cùng cấp bậc quân hàm trung tá, thiếu tá đang công tác.

Sĩ quan cấp úy thì hằng năm được hỗ trợ tiền an điều dưỡng, mức hưởng như mức tiền an, bồi dưỡng của sĩ quan cấp úy đang công tác.

Những trường hợp không được hỗ trợ tiền an dưỡng

Nghị định nêu rõ, tiền an điều dưỡng quy định được chi trả trong quý 1 hằng năm. Trường hợp nghỉ hưu, hưởng lương hưu hằng tháng từ tháng 1 hằng năm thì được hỗ trợ tiền an điều dưỡng từ năm nghỉ hưu, hưởng lương hưu hằng tháng.

Trường hợp nghỉ hưu, hưởng lương hưu hằng tháng từ tháng 2 đến tháng 12 hằng năm thì được hỗ trợ tiền an điều dưỡng từ năm sau liền kề của năm nghỉ hưu. Trường hợp trong năm đã được hưởng tiền an, bồi dưỡng đối với sĩ quan tại chức thì khi nghỉ hưu, hưởng lương hưu hằng tháng không được hưởng hỗ trợ tiền an điều dưỡng của năm đó.

Trường hợp đi định cư ở nước ngoài hoặc từ trần thì không được hưởng hỗ trợ tiền an điều dưỡng từ năm sau liền kề của năm đi định cư ở nước ngoài hoặc từ trần.

Trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý trong quý 1 hằng năm, nếu thuộc một trong các trường hợp (sĩ quan Quân đội nghỉ hưu đang bị tạm giam; chấp hành án phạt tù; bị kết án về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia; cách tất cả các chức vụ trong Đảng hoặc khai trừ ra khỏi Đảng hoặc xóa tất cả tư cách chức vụ đã đảm nhiệm hoặc tước danh hiệu quân nhân) thì từ năm vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý trở đi không được hưởng hỗ trợ tiền an điều dưỡng.

Trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý từ quý 2 hằng năm trở đi thì từ năm sau liền kề của năm vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý trở đi không được hưởng hỗ trợ tiền an điều dưỡng.

Sĩ quan Quân đội nghỉ hưu mắc các bệnh hiểm nghèo thì hằng quý được hỗ trợ 2 lần mức lương cơ sở.

Nghị định quy định sĩ quan Quân đội nghỉ hưu nếu mắc một trong các bệnh thuộc danh mục bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ trưởng Y tế thì được khám giám định bệnh hiểm nghèo. Nếu được hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng kết luận mắc bệnh hiểm nghèo thì người đó được hưởng các chế độ, chính sách.

Những trường hợp này hằng quý được hỗ trợ bằng 2 lần mức lương cơ sở; thời điểm hưởng tính từ quý được Hội đồng giám định y khoa kết luận mắc bệnh hiểm nghèo.

Khi điều trị nội trú ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài Quân đội, những trường hợp này được đảm bảo tiền ăn bệnh lý chênh lệch so với tiền ăn cơ bản bộ binh theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ.

Trường hợp điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chi trả; trường hợp điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài Quân đội do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh nơi sĩ quan Quân đội nghỉ hưu thường trú thanh toán trực tiếp theo số ngày điều trị thực tế được xác nhận tại giấy ra viện.

Trường hợp đang hưởng chế độ, chính sách quy định ở trên đi định cư ở nước ngoài hoặc từ trần hoặc vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý, nếu thuộc một trong các trường hợp sĩ quan Quân đội nghỉ hưu đang bị tạm giam; chấp hành án phạt tù; bị kết án về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia; cách tất cả các chức vụ trong Đảng hoặc khai trừ ra khỏi Đảng hoặc xóa tất cả tư cách chức vụ đã đảm nhiệm hoặc tước danh hiệu quân nhân thì không được hưởng chính sách quy định này từ quý sau liền kề của quý đi định cư ở nước ngoài hoặc từ trần hoặc vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý.