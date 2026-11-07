Trường Mầm non Phương Liệt (Hà Nội) đã đổi nhà cung cấp mới sau khi phụ huynh phản ánh thịt lợn bở, nhũn bất thường như “mọc”.

UBND phường Phương Liệt (Hà Nội) vừa thông tin về tình hình và các biện pháp chỉ đạo, xử lý liên quan đến phản ánh của phụ huynh về việc thịt lợn cung cấp cho Trường Mầm non Phương Liệt có dấu hiệu bất thường.

Theo đó, UBND phường đã tổ chức hội nghị và yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, duy trì chất lượng và sự an toàn trong từng bữa ăn.

Các lực lượng chức năng thuộc phường tăng cường kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục năm học 2026-2027.

UBND phường giao hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về bữa ăn bán trú, thông tin tới cha mẹ học sinh về việc dừng ký hợp đồng cung ứng thực phẩm với Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh và sẽ thay thế đơn vị thay thế mới.

“Đến ngày 6/11, Trường Mầm non Phương Liệt đã thay thế nhà cung cấp mới. Việc tiếp nhận nguyên liệu thực phẩm đảm bảo theo quy định để phục vụ bữa ăn bán trú cho trẻ”, UBND phường cho biết.

Trường Mầm non Phương Liệt. Ảnh: Thúy Nga

Trước đó, trong quá trình giám sát giao nhận thực phẩm, phụ huynh Trường Mầm non Phương Liệt phát hiện một số miếng thịt lợn có biểu hiện bất thường. Phần thịt nạc mềm nhũn, khi dùng tay ấn mạnh có cảm giác bở, nát.

Đơn vị cung cấp giải thích sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Lợn trước khi giết mổ được kiểm tra, xét nghiệm và kiểm dịch theo quy định.

Về mặt cảm quan, sản phẩm thịt lợn được giết mổ theo dây chuyền công nghiệp có thể xuất hiện một tỷ lệ nhỏ thịt PSE (Pale, Soft, Exudative), tức thịt có đặc tính nhạt màu, mềm và rỉ dịch.

“Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này là do lợn bị stress trước khi giết mổ, khiến phản ứng phân giải glycogen tạo axit lactic diễn ra mạnh trên thân thịt sau giết mổ. Khi pH sản phẩm giảm xuống thấp có thể khiến bề mặt thịt bị ướt, protein bị biến tính, làm thịt có cấu trúc mềm và dễ rỉ dịch.

Ngoài ra, lợn sau khi giết mổ có nhiệt độ thân nhiệt cao, khoảng 39 độ C. Một số phần thịt dày như mông, vai có khả năng thoát nhiệt kém, nếu không được pha lóc và làm lạnh nhanh, phần thịt nạc ở các vị trí này có thể bị tái do nhiệt độ cao, khiến thịt có màu tái, mềm”, nhà cung cấp lý giải.