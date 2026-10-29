UBND xã Hoài Đức (Hà Nội) vừa có công văn gửi các trường liên quan đến sự việc phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức nghi ngờ bếp ăn bán trú nhập thịt trâu Ấn Độ, thịt gà đông lạnh.

Trong công văn gửi các trường Tiểu học Vạn Xuân, Tiểu học Lý Nam Đế, Tiểu học Hoài Đức, Tiểu học và THCS Vạn Xuân, UBND xã Hoài Đức cho hay, trong các ngày 27 và 28/10, xã đã tiếp nhận, kiểm tra, xác minh phản ánh của phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch liên quan đến nguồn gốc thực phẩm và hoạt động cung cấp suất ăn của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương.

Qua rà soát hồ sơ và kiểm tra kho hàng của Công ty Mai Phương, cơ quan chức năng chưa phát hiện thịt trâu đông lạnh có nguồn gốc từ Ấn Độ như phản ánh.

Đối với sản phẩm thịt gà đông lạnh của Công ty CP xuất nhập khẩu thực phẩm Tân Đại Phát, Công ty Mai Phương đã xuất trình hóa đơn số 00000221 ngày 26/10 của Công ty TNHH thực phẩm A80 Thăng Long (Công ty Tân Đại Phát là đơn vị thứ cấp của Công ty A80 Thăng Long) gồm 105kg má đùi gà đông lạnh, 75kg đùi gà góc tư đông lạnh và 46,25kg bắp bò Argentina. Các sản phẩm này, phía Công ty Mai Phương giải trình là để cung cấp cho kênh khách hàng lẻ của đơn vị.

Công ty cũng cung cấp hóa đơn bán hàng số 00000158 và 00000159 ngày 27/10. Những thực phẩm này không dùng để chế biến suất ăn học sinh cho Trường Tiểu học Hoài Đức (phân hiệu Di Trạch) nói riêng và các trường trên địa bàn xã Hoài Đức nói chung.

Văn phòng và khu vực chế biến suất ăn bán trú của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương - đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho Phân hiệu Di Trạch của Trường Tiểu học Hoài Đức - ở xã Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: T.N

Về việc xác minh thông tin kho hàng, theo UBND xã, đối với khu vực mà phụ huynh cho là của Công ty Mai Phương, công an xã đã xác minh được thông tin và vận động chủ sở hữu kho hàng mở cửa để ghi nhận thực tế.

Ngày 28/10, các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp với đại diện phụ huynh mở và ghi nhận thực tế toàn bộ khu vực kho.

Kho chứa hàng có diện tích khoảng 80m2 gồm 1 tầng và 1 gác xép. Kết quả tại khu vực tầng 1 ghi nhận có 3 tủ đông chứa thực phẩm (thịt gà tươi - 15kg, cá rô phi phi-lê - 8kg, thịt lợn - 34kg, xúc xích CP - 10kg, ngô tách hạt - 8kg, chả mực - 8,5kg) và một số thực phẩm bao gói (bánh bông lan Kinh Đô - 11 thùng, sữa dinh dưỡng Vinamilk - 50 thùng,...).

Gác xép có một số thực phẩm, dụng cụ gồm: Khay nhựa chứa tôm đã qua chế biến khoảng 10kg; 1 túi túi nylon chứa thịt băm đã qua chế biến khoảng 5kg; 3 túi túi nylon chứa thịt gà khoảng 30kg; 2 túi nylon chứa ruốc khoảng 4kg; 1 túi nylon chứa xúc xích; 2 túi nylon chứa chả; 1 túi chứa xương gà; 1 túi chứa nội tạng cá.

Đại diện kho hàng cho biết khu vực này được sử dụng để nấu thức ăn cho cá và lưu giữ một số hàng hóa phục vụ nhu cầu gia đình.

Nguồn gốc, mục đích sử dụng hàng hóa và mối liên hệ giữa kho với Công ty Mai Phương tiếp tục được xác minh.

UBND xã cho hay, việc ghi nhận hiện trạng chưa phải là kết luận về nguồn gốc, chất lượng thực phẩm hoặc việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm.

UBND xã đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh, xử lý theo thẩm quyền và sẽ thông tin khi có kết quả xác minh, kết luận chính thức.

Nhiều bao bì thực phẩm ghi nhập khẩu thịt trâu từ Ấn Độ, thịt gà đông lạnh ở khu vực tập kết rác gần bếp nấu của Công ty Mai Phương khiến phụ huynh nghi ngờ.

Ảnh: T.N

UBND xã cũng yêu cầu hiệu trưởng các trường chủ động thông tin kịp thời, ngắn gọn, đầy đủ nội dung trên đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh qua các kênh thông tin chính thức; nêu rõ kết quả bước đầu và các nội dung đang tiếp tục xác minh, không để thiếu thông tin dẫn đến lo lắng, hoang mang.

Xã cũng đề nghị phụ huynh theo dõi thông tin chính thức của UBND xã, cơ quan chức năng và nhà trường; thận trọng khi tiếp nhận, bình luận, chia sẻ thông tin, hình ảnh; không đăng tải, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng hoặc suy diễn thành kết luận về vụ việc. Xã khuyến khích phụ huynh cung cấp thông tin, tài liệu và phản ánh trực tiếp đến nhà trường hoặc UBND xã để kiểm tra, giải quyết.

Các trường cần bố trí đầu mối tiếp nhận, giải đáp ý kiến của phụ huynh; phối hợp với Ban đại diện phụ huynh tăng cường giám sát bữa ăn.

Đồng thời, nhà trường tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu, việc giao nhận, vận chuyển, định lượng, chất lượng suất ăn, kiểm thực và lưu mẫu; kịp thời xử lý, báo cáo khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Các trường sử dụng dịch vụ của Công ty Mai Phương chủ động rà soát hồ sơ, việc thực hiện hợp đồng và phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh thông tin vụ việc.

Hiệu trưởng các trường cần chủ động trao đổi, thống nhất với Ban đại diện phụ huynh về phương án tổ chức bữa ăn bán trú trong thời gian cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc, bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh.