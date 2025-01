Ngày 20/1, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Thuận giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đức Thuận. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức mong muốn tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất năng lực, kinh nghiệm, đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh phát huy trí tuệ tập thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Hà Giang giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đức Thuận bày tỏ vinh dự, vui mừng nhận trọng trách mới và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Đại tá Phan Huy Ngọc, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã được HĐND tỉnh Hà Giang bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khóa 18, nhiệm kỳ 2021 - 2026.