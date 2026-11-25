HÀN QUỐC - Hàng trăm gia đình lo con mất chỗ học khi chính phủ siết quản lý, yêu cầu đóng cửa các trường quốc tế hoạt động không phép, dù nhiều nơi thu học phí cao và quảng bá chương trình giáo dục phương Tây.

Theo Korea Bizwire, từ ngày 20/11, các cơ quan giáo dục địa phương tại Hàn Quốc được phép ra quyết định đóng cửa những cơ sở hoạt động như trường học nhưng chưa được chính phủ cấp phép.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã xác định hơn 200 cơ sở giáo dục chưa được cấp phép hoặc đăng ký hoạt động hợp pháp để kiểm tra. Trong đó, nhiều nơi tự quảng bá là trường quốc tế. Theo ước tính của ngành giáo dục, cả nước có khoảng 120-130 trường quốc tế hoạt động không phép.

Các cơ sở này thu hút nhiều gia đình khá giả muốn con được học bằng tiếng Anh, theo chương trình của Mỹ hoặc Anh và có cơ hội vào đại học nước ngoài. Một số trường còn được chú ý nhờ mối liên hệ với gia đình những người nổi tiếng.

Trường quốc tế không phép, học sinh đối mặt nguy cơ mất quyền lợi

Khác với các trường quốc tế được công nhận chính thức, những cơ sở này không được cấp văn bằng, chứng chỉ có giá trị công nhận theo pháp luật Hàn Quốc, dù tổ chức dạy học toàn thời gian như các trường phổ thông.

Hiện chỉ có 7 trường quốc tế có tư cách pháp lý để kết quả học tập của học sinh được công nhận tại Hàn Quốc.

Toàn cảnh Khu đô thị giáo dục quốc tế Jeju, nơi có một số trường quốc tế trên đảo Jeju ở phía nam Hàn Quốc. Ảnh: JDC

Nhiều trường không phép đăng ký hoạt động dưới hình thức trung tâm dạy thêm tư nhân, trong khi một số cơ sở thậm chí không có đăng ký. Tuy nhiên, theo luật Hàn Quốc, việc đăng ký là trung tâm dạy thêm không đồng nghĩa với việc được phép hoạt động như một trường học chính quy.

Hệ lụy của tình trạng này thể hiện rõ vào năm 2024, khi một trường quốc tế không phép tại Songdo, thành phố Incheon, bất ngờ đóng cửa dù thu học phí 20-30 triệu won (khoảng 385-577 triệu đồng) mỗi năm. Học sinh mất nơi học tập, còn phụ huynh chật vật tìm cách đòi lại tiền đã đóng.

Một quan chức Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết những cơ sở này không phải tổ chức giáo dục được pháp luật công nhận nên rất khó bảo vệ quyền lợi học sinh khi xảy ra thiệt hại.

Chính phủ bắt đầu kiểm tra các cơ sở giáo dục không phép từ tháng 12/2025 và công bố biện pháp xử lý nghiêm hơn vào tháng 4/2026. Các cơ sở vi phạm đã được thông báo hai lần về sai phạm, đồng thời có cơ hội khắc phục hoặc hoàn tất thủ tục đăng ký hợp pháp.

Những cơ sở không chấp hành có thể bị yêu cầu đóng cửa, chuyển hồ sơ để xem xét xử lý hình sự.

Theo quy định sửa đổi có hiệu lực từ ngày 20/11, cơ sở không tuân thủ quyết định đóng cửa sẽ bị phạt 120.000 won (khoảng 2,3 triệu đồng)/ngày trong 180 ngày đầu, sau đó tăng lên 160.000 won/ngày. Mức phạt có thể được áp dụng tối đa hai lần mỗi năm cho đến khi cơ sở chấp hành.

Người điều hành cơ sở vi phạm quy định về thành lập trường học có thể bị phạt tù tới 3 năm hoặc phạt tiền 30 triệu won (khoảng 577 triệu đồng).

Tuy nhiên, các trường không phép không nhất thiết phải đóng cửa ngay. Mỗi trường hợp phải trải qua thủ tục điều trần; một số đơn vị có thể chấp nhận nộp phạt và tiếp tục khiếu nại quyết định xử lý.

Bộ Giáo dục đang xem xét thêm các biện pháp nhằm tăng hiệu quả thực thi quy định.

Khó chuyển đổi sang mô hình hợp pháp

Một trong những vấn đề khiến phụ huynh lo ngại là liệu các trường có thể tránh bị đóng cửa bằng cách đăng ký hoạt động dưới hình thức trung tâm dạy thêm tư nhân hoặc cơ sở giáo dục thay thế hay không.

Theo quy định, các trung tâm dạy thêm tư nhân không được hoạt động như trường học thông thường, với hệ thống khối lớp, điểm danh, lên lớp, tốt nghiệp và chương trình giảng dạy toàn diện thay thế giáo dục bắt buộc.

Một giáo viên nước ngoài đứng lớp tại Hàn Quốc. Ảnh: Herald DB

Các cơ sở giáo dục thay thế cũng có những hạn chế riêng. Theo luật hiện hành, những nơi chủ yếu đào tạo học sinh để vào đại học nước ngoài hoặc giảng dạy phần lớn bằng ngoại ngữ không đủ điều kiện đăng ký theo mô hình này.

Vì vậy, để hoạt động hợp pháp, một số trường có thể phải thay đổi đáng kể chương trình giảng dạy vốn thu hút phụ huynh.

Bộ Giáo dục khuyến cáo các gia đình kiểm tra tình trạng cấp phép, đăng ký của trường với cơ quan giáo dục địa phương, thay vì chỉ dựa vào cam kết của nhà trường.

Học sinh phải nghỉ học do trường đóng cửa sẽ được hỗ trợ chuyển sang hệ thống giáo dục công lập. Việc xếp lớp căn cứ vào kết quả học tập, độ tuổi và các yếu tố liên quan.

Trong khi đó, phụ huynh muốn đòi lại học phí có thể phải khởi kiện dân sự để yêu cầu hoàn tiền.

Chiến dịch siết quản lý cho thấy khoảng cách giữa nhu cầu học chương trình quốc tế ngày càng tăng và số lượng trường được pháp luật Hàn Quốc công nhận còn hạn chế.

Với những phụ huynh đã chi khoản tiền lớn cho con theo học chương trình hướng tới đại học nước ngoài, mối lo trước mắt là liệu con em họ có còn trường để tiếp tục học khi học kỳ mới bắt đầu hay không.