Trường ĐH Luật TPHCM công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2027 với 4 phương thức xét tuyển cho 11 ngành đào tạo, trong đó có ngành mới Luật Kinh tế.

Trường ĐH Luật TPHCM là trường đại học đầu tiên trong cả nước công bố phương án tuyển sinh năm 2027.

Năm 2027, trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển cho các ngành và chương trình đào tạo đại học chính quy.

Thứ nhất là tuyển thẳng, xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, trong đó có các thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế ở những môn học phù hợp với ngành đăng ký.

Thứ hai là xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027. Điểm xét tuyển được tính từ tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện được quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển có môn này.

Thứ ba là xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ), sử dụng điểm trung bình các môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong cả ba năm lớp 10, 11 và 12.

Thứ tư là xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, gồm V-SAT, V-ACT và HSA. Điểm xét tuyển được quy đổi về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên theo quy định.

Đối với phương thức xét học bạ và kết quả thi đánh giá năng lực, trường sẽ xác định mức quy đổi tương đương sau khi có dữ liệu thống kê từ Bộ GD-ĐT, các đơn vị tổ chức kỳ thi và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Luật TPHCM.

Năm 2027, Trường ĐH Luật TPHCM tuyển sinh 11 ngành tại trụ sở chính, gồm: Luật, Luật Thương mại quốc tế, Luật Kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính và Kinh tế số.

Trong đó, Luật Kinh tế là ngành mới được bổ sung vào danh mục tuyển sinh năm 2027, bên cạnh hai ngành thuộc lĩnh vực pháp luật là Luật và Luật Thương mại quốc tế.

Ngoài ra, tại phân hiệu, trường tuyển sinh các ngành Luật, Ngôn ngữ Trung Quốc và Quản trị kinh doanh.

Thí sinh đăng ký vào ba ngành Luật, Luật Thương mại quốc tế và Luật Kinh tế phải đáp ứng ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT, chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực Pháp luật và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của trường.

Riêng thí sinh sử dụng phương thức xét học bạ hoặc kết quả thi đánh giá năng lực để đăng ký vào ba ngành này phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên), đồng thời đáp ứng các điều kiện đầu vào khác.

Trường tiếp tục quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Các chứng chỉ được công nhận gồm IELTS Academic, TOEFL, TOEIC, Cambridge, APTIS ESOL, VSTEP, PTE Academic, HSK, JLPT, DELF và TCF.

Thí sinh có chứng chỉ IELTS Academic từ 5.5 trở lên được xem xét quy đổi thành điểm tiếng Anh theo thang điểm của trường. Trường hợp có nhiều chứng chỉ, thí sinh chỉ được sử dụng một chứng chỉ có mức điểm quy đổi cao nhất theo quy định.