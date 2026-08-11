Ngày 11/8, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ, TP Đồng Nai) phát đi cảnh báo, đề nghị phụ huynh và thí sinh nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả mạo thông báo trúng tuyển, nhập học nhằm thu thập thông tin cá nhân, lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản.

Trường Sĩ quan Lục quân 2 cảnh báo lừa đảo với thông báo giấy trúng tuyển, nhập học giả mạo. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Theo nhà trường, thông báo trúng tuyển và nhập học sẽ được thực hiện qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường nơi thí sinh cư trú. Trường không yêu cầu thí sinh khai báo, xác nhận thông tin qua các đường link trực tuyến không được thông báo chính thức.

Nhà trường không gửi thông báo trúng tuyển, nhập học yêu cầu thí sinh khai báo hoặc xác nhận thông tin qua các đường link trực tuyến không được thông báo chính thức.

Trường Sĩ quan Lục quân 2 khẳng định, thông báo trúng tuyển và thông tin nhập học của nhà trường sẽ được thông báo thông qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường nơi thí sinh cư trú.

Do đó, nhà trường khuyến cáo phụ huynh và thí sinh không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu, mã OTP hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào khi chưa có thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt, khi nhận được giấy tờ, tin nhắn hoặc thông tin nghi ngờ liên quan đến việc trúng tuyển, nhập học, phụ huynh và thí sinh cần kiểm tra, xác minh trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào.

Nhà trường đề nghị thí sinh liên hệ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường nơi cư trú để xác minh hoặc theo dõi các kênh thông tin chính thức của Trường Sĩ quan Lục quân 2.