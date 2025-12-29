Cụ thể, fanpage có tên gọi “Tuyển dụng VNU - HCM và website “VNU - Cùng các em đến trường” thường xuyên mạo danh ĐH Quốc gia TPHCM để thực hiện các hoạt động tuyển dụng, kêu gọi từ thiện. Các trang này sử dụng tên gọi, logo và hình ảnh của ĐH Quốc gia TPHCM gây hiểu nhầm nghiêm trọng trong cộng đồng.

Đáng chú ý, các trang mạo danh đã yêu cầu ứng viên hoặc người truy cập đóng tiền, tham gia khảo sát và thực hiện một số thủ tục không đúng với quy trình tuyển dụng chính thức của ĐH Quốc gia TPHCM, đồng thời kêu gọi quyên góp không đúng sự thật. Đây là hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và vi phạm pháp luật hiện hành.

ĐH Quốc gia TPHCM cảnh báo lừa đảo

ĐH Quốc gia TPHCM khuyến cáo, thông tin chính thức chỉ được đăng tải trên website và fanpage chính thống của đại học này và đề nghị phụ huynh, sinh viên và cộng đồng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và không tham gia bất kỳ hoạt động nào được dẫn dắt từ các fanpage hoặc website mạo danh.

Cũng trong hôm nay, Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM) đã phát cảnh báo khẩn trước việc xuất hiện một phương thức lừa đảo mới, rất tinh vi, khi các đối tượng mạo danh học sinh.

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ học sinh và phụ huynh trong những ngày vừa qua, Trường THPT Bùi Thị Xuân đã đưa ra cảnh báo về tình huống mà các đối tượng lừa đảo sử dụng. Theo đó, kẻ xấu mạo danh một học sinh liên hệ với phụ huynh của bạn cùng lớp, lấy lý do “con mất điện thoại, mất hết danh bạ” để xin số điện thoại của con/em phụ huynh với mục đích hỏi bài thi học kỳ.

Sau khi có được số điện thoại, các đối tượng này sẽ gọi cho học sinh, tự xưng là công an phường hoặc cơ quan chức năng để hù dọa, điều tra hoặc thực hiện nhiều hành vi lừa đảo khác.

Trước tình trạng trên, trong cảnh báo khẩn gửi đến phụ huynh và học sinh, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, đã đưa ra biện pháp phòng ngừa theo quy tắc “3 không”:

Không cung cấp số điện thoại hoặc thông tin cá nhân của con em mình, bạn bè cho bất kỳ ai qua điện thoại, kể cả người tự xưng là bạn cùng lớp nếu chưa xác minh trực tiếp.

Không tin các cuộc gọi tự xưng là công an hoặc cơ quan chức năng làm việc qua điện thoại, bởi các cơ quan chức năng luôn làm việc trực tiếp tại trụ sở bằng giấy mời hoặc giấy triệu tập.

Không chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào.

Hiệu trưởng nhà trường lưu ý phụ huynh và học sinh: nếu nhận được các yêu cầu khả nghi, cần gọi ngay cho giáo viên chủ nhiệm hoặc liên hệ trực tiếp với nhà trường để xác minh; đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Vì sự an toàn của học sinh và gia đình, ban giám hiệu Trường THPT Bùi Thị Xuân mong phụ huynh và học sinh nâng cao tinh thần cảnh giác trước các tình huống mạo danh, lừa đảo.