Trao đổi với VietNamNet, Nguyễn Tuệ Anh (Hà Nội) cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em đạt 20,5 điểm, trúng tuyển vào Trường Đại học Mở Hà Nội. Vì không yêu thích ngành học tại đây, Tuệ Anh quyết định không xác nhận nhập học mà nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung vào ngành Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe của Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thời điểm nộp hồ sơ, Tuệ Anh tự tin khi điểm xét tuyển của mình cao hơn điểm trúng tuyển đợt 1 mà nhà trường công bố. Đến ngày 18/8, nhà trường cũng đã gửi thông báo em đủ điều kiện trúng tuyển đợt bổ sung khiến Tuệ Anh càng yên tâm.

Tuy nhiên, đến ngày 25/8, mức điểm sàn xét tuyển bổ sung lại nâng lên 21, khiến Tuệ Anh “sốc, không kịp trở tay”.

“Trường trước đó em trúng tuyển cũng đã hết thời gian xác nhận nhập học. Các trường em mong muốn xét tuyển bổ sung cũng đã đóng hồ sơ. Vì vậy, em gần như không còn cơ hội nào trong năm nay”, Tuệ Anh nói.

Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: HSB

Tương tự, anh V.C, phụ huynh học sinh V.H.Y (Hải Phòng), cho hay con anh thi khối D01 đạt 19,5 điểm, đã nộp hồ sơ vào Trường Quản trị và Kinh doanh. Ngày 18/8, nhà trường thông báo con đủ điều kiện trúng tuyển đợt bổ sung và có thể tới nhập học. Vì thế, gia đình đã thông báo với người thân, bạn bè về việc con trúng tuyển vào trường, đồng thời đã thuê nhà trọ và mua sắm đồ dùng chuẩn bị cho năm học mới.

“Tuy nhiên sáng nay, Đại học Quốc gia Hà Nội lại thông báo ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển hồ sơ tăng lên 21 điểm, khiến con tôi cùng những thí sinh đạt từ 19 đến dưới 21 điểm, dù đã đạt điều kiện trúng tuyển khi xét từ cao xuống thấp theo lời của nhà trường, lại không được tham gia xét tuyển bổ sung.

Con đã buồn và khóc rất nhiều. Hiện tại, con không thể đăng ký xét tuyển bổ sung sang các trường mong muốn vì đều đã hết thời gian tuyển sinh”, anh C. nói.

Nhiều học sinh, phụ huynh đều cho rằng việc điều chỉnh điều kiện xét tuyển như vậy là quá đột ngột, không có căn cứ rõ ràng, minh bạch. Ngoài ra, việc thay đổi từ 19 lên 21 điểm sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của người học đối với công tác tuyển sinh.

Nhà trường sẽ đảm bảo quyền lợi của thí sinh

Liên quan đến sự việc, GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, cho biết nhà trường đã hoàn thành xét tuyển đợt 1 với 512 thí sinh trúng tuyển trên tổng số 770 chỉ tiêu. Như vậy, trường cần tuyển bổ sung khoảng 260 chỉ tiêu. Về điều này, trường đã gửi công văn tới Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị xin xét tuyển bổ sung.

Theo thông lệ, sau đợt 1 nếu còn thiếu chỉ tiêu, trường sẽ chủ động đăng tải thông tin tuyển sinh bổ sung, lấy mốc 19 - không thấp hơn điều kiện trúng tuyển đợt 1 theo quy định - để tiếp nhận hồ sơ. Trường cũng đã thực hiện xét tuyển bổ sung đến ngày 18/8, sau đó xét từ cao xuống thấp và thông báo cho những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Tuy nhiên, đến ngày 19/8, Đại học Quốc gia Hà Nội gửi thông báo yêu cầu các trường không được xét tuyển bổ sung. Đến ngày 25/8, Đại học Quốc gia Hà Nội lại công bố mức điểm sàn xét tuyển bổ sung với trường là 21 điểm cho các chương trình đào tạo.

Việc này khiến 35 thí sinh đã nộp hồ sơ vào trường với mức điểm từ 19 đến dưới 21 điểm không còn đủ điều kiện xét tuyển.

Trước bức xúc của phụ huynh, ông Phi cho biết đã có báo cáo và đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét mức điểm xét tuyển bổ sung năm 2026 là 19 thay vì áp dụng cứng mức 21 đối với các chương trình.

“Hiện nhà trường vẫn còn chỉ tiêu bổ sung và các thí sinh vẫn có nhu cầu học tập. Nhà trường cũng mong muốn đảm bảo cơ hội học tập và quyền bình đẳng của các thí sinh trong phạm vi chỉ tiêu cho phép. Vì vậy, trường đang chờ ý kiến của Đại học Quốc gia Hà Nội về đề nghị này”, GS Phi nói.