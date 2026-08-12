Ngày 12/8, Trường Đại học Y Dược Thái Bình thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2026, thời gian từ 12-27/8. Nhà trường xét tuyển theo hai phương thức là xét điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Hai ngành tuyển sinh bổ sung là Dược học với 105 chỉ tiêu và Y học dự phòng với 6 chỉ tiêu.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ cụ thể như sau:

Trước đó, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã công bố điểm chuẩn vào trường năm 2026. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 25,1. Các ngành còn lại của Trường Đại Học Y Dược Thái Bình có điểm chuẩn dao động 18-21,6 điểm.

Học phí Trường Đại học Y Dược Thái Bình dự kiến năm nay là 60-65 triệu đồng/năm với các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Dược học. Các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng có mức thu 46-48 triệu đồng/năm.