Quy định này xuất hiện trong một bức ảnh được cho là do một giáo viên chụp tại cuộc họp quản lý nội bộ của Trường THPT huyện Nhũ Nguyên, tỉnh Quảng Đông, vào cuối tháng 8.

Theo nội dung trên một slide PowerPoint được trình chiếu tại cuộc họp, mỗi học sinh chỉ được phép đi vệ sinh một lần trong cả học kỳ và chỉ trong trường hợp khẩn cấp. Quy định này được đưa ra nhằm duy trì kỷ luật trong lớp học.

Nếu học sinh đi vệ sinh lần thứ hai, nhà trường sẽ yêu cầu phụ huynh đến trường để phối hợp giáo dục con. Đến lần thứ ba, học sinh sẽ bị xử phạt. Tuy nhiên, slide không nêu cụ thể hình thức xử phạt.

Quy định nghiêm ngặt về việc hạn chế học sinh đi vệ sinh được thể hiện trên slide PowerPoint tại một cuộc họp của nhà trường. Bức ảnh do một giáo viên chụp để ghi lại nội dung cuộc họp. Ảnh: Baidu

Theo Xiaoxiang Morning Herald, nhà trường cho biết quy định trên nhằm duy trì kỷ luật trong lớp học.

“Một trong những trách nhiệm của giáo viên là quản lý kỷ luật lớp học. Những vấn đề liên quan đến kỷ luật sẽ được xem xét khi đánh giá năng lực chuyên môn của giáo viên”, slide nêu.

Slide cũng cho biết việc thực hiện kỷ luật trong lớp sẽ ảnh hưởng đến đánh giá cuối năm, cơ hội thăng chức và việc xét các danh hiệu, phần thưởng dành cho giáo viên.

Trường THPT huyện Nhũ Nguyên là một trường trọng điểm của tỉnh Quảng Đông. Trường có 57 lớp thuộc 3 khối, với tổng cộng khoảng 3.200 học sinh.

Theo số liệu những năm trước, khoảng 90% học sinh tốt nghiệp trường này trúng tuyển các trường đại học từ nhóm trung bình khá trở lên tại Trung Quốc.

Khi được truyền thông liên hệ, một lãnh đạo giấu tên của trường ban đầu cho rằng quy định về số lần đi vệ sinh là một “hiểu lầm”, nhưng sau đó nói đây chỉ là một “tin đồn”.

Cơ quan giáo dục địa phương cho biết đã nhận được khiếu nại liên quan đến quy định hạn chế học sinh đi vệ sinh và đang xác minh sự việc với nhà trường.

Quy định này vấp phải nhiều chỉ trích trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người dùng ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, kể lại trải nghiệm của mình: “Trường tôi từng yêu cầu học sinh phải có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm mới được đi vệ sinh trong giờ học. Nếu không được cho phép thì không được đi”.

Những quy định nghiêm khắc tại trường học Trung Quốc liên quan đến giờ nghỉ và việc đi vệ sinh từng nhiều lần gây tranh luận.

Năm ngoái, một phụ huynh ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, đã gửi đơn khiếu nại lên chính quyền tỉnh, cho rằng một trường THCS ở Thành Đô cấm học sinh ra khỏi lớp trong 10 phút giải lao. Thay vào đó, học sinh phải ngồi tại chỗ để học thuộc nội dung trong sách giáo khoa.

Đầu năm nay, một trường tiểu học ở Thượng Hải cũng bị cơ quan chức năng chú ý vì không cho học sinh chơi trên sân trường trong giờ giải lao hoặc giờ nghỉ trưa.

Những vụ việc này góp phần khiến Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành một văn bản hồi tháng 3, trong đó nêu 20 hành vi không phù hợp của nhà trường, gồm xâm phạm thời gian nghỉ ngơi của học sinh, hạn chế hoạt động thể chất và giao quá nhiều bài tập.