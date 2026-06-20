Trong lời xin lỗi đăng trên mạng xã hội mới đây, ông Chen Ching-ho cho biết thời điểm chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, do lịch trình dày đặc nên ông đã "thiếu cân nhắc" khi đưa ra những phát biểu trên. Ông nói mục đích của mình là khuyến khích học viên rèn luyện kỹ năng sống và làm việc, song thừa nhận cách diễn đạt chưa phù hợp, dẫn đến hiểu lầm.

Trước đó, tại lễ tốt nghiệp dành cho học viên thạc sĩ và tiến sĩ ngày 30/5, ông Chen Ching-ho chia sẻ kinh nghiệm về quản lý bản thân và phát triển sự nghiệp. Ông khuyên các học viên rèn luyện khả năng quản lý thời gian, cảm xúc và sức khỏe để thích nghi với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu, ông nói rằng những người không làm được điều này nên "nhanh chóng biến mất khỏi thế giới này" vì "thế giới không còn cần sự tồn tại của bạn nữa". Phát ngôn này khiến nhiều người cho rằng ông đang cổ súy hoặc ám chỉ đến hành vi tự tử, từ đó làm dấy lên làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội.

Ông Chen Ching-ho, Hiệu trưởng Đại học Shih Hsin (Đài Loan - Trung Quốc). Ảnh: Audacy

Khi xin lỗi vì "phát ngôn không phù hợp", ông Chen Ching-ho cho biết đã đề nghị và được chấp thuận nghỉ không lương trong hai tháng, bắt đầu từ ngày 8/6. Ông cũng nhận hoàn toàn trách nhiệm về sự việc, đồng thời cam kết sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại vụ việc và thận trọng hơn trong các phát biểu sau này.

Cùng ngày, Đại học Shih Hsin tại Đài Bắc cũng ra thông báo riêng, gửi lời xin lỗi tới sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên và cộng đồng vì những ảnh hưởng từ vụ việc trên. Nhà trường cho biết Phó hiệu trưởng Lin Heng-chih sẽ đảm nhiệm vai trò quyền hiệu trưởng trong thời gian ông Chen Ching-ho vắng mặt.

Vụ việc cũng làm dấy lên cuộc tranh luận tại Đài Loan về sức khỏe tâm thần, áp lực nghề nghiệp đối với người trẻ và trách nhiệm của các nhà lãnh đạo giáo dục khi phát biểu trước công chúng.