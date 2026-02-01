Theo nhà trường, trong quá trình cập nhật điểm lên hệ thống VnEdu, một số trường hợp nhập liệu xảy ra sai sót khiến điểm số hiển thị tăng hoặc giảm so với kết quả đã thông báo cho học sinh, làm dấy lên nghi vấn “sửa điểm”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám hiệu đã thành lập tổ kiểm tra, tiến hành rà soát toàn diện công tác nhập điểm. Tổ công tác đối chiếu điểm công bố với dữ liệu trên hệ thống, kiểm tra sổ điểm giấy, bảng tổng hợp và lịch sử cập nhật.

Kết quả xác minh cho thấy phản ánh về việc giáo viên điều chỉnh điểm là có cơ sở. Tuy nhiên, nhà trường khẳng định đây là việc sửa sai do nhầm lẫn kỹ thuật trong quá trình nhập liệu, không phát hiện trường hợp cố ý can thiệp nâng điểm vì mục đích cá nhân.

Các sai sót chủ yếu xảy ra ở những lớp có sĩ số đông, nhiều cột điểm hoặc giáo viên giảng dạy nhiều lớp, dẫn đến nhầm lẫn khi thao tác trên phần mềm.

Trường THPT Tô Hiến Thành, nơi xảy ra sai sót trong quá trình nhập điểm của học sinh.

Ảnh: CTV

Về nguyên nhân, nhà trường cho biết năm học này có thay đổi quy trình khi giáo viên trực tiếp nhập điểm thay vì bộ phận chuyên trách như các năm trước. Trong giai đoạn đầu triển khai, một số giáo viên chưa kịp thích nghi, đặc biệt là những người hạn chế về kỹ năng công nghệ thông tin.

Báo cáo cũng nêu cụ thể một số trường hợp như cô Đoàn Thị Hằng cập nhật lại điểm của 3 lớp vào tối 15/1/2026 sau khi phát hiện sơ suất nhập sai. Trường hợp cô Nguyễn Thị Bích Hồng được xác định nhập nhầm thứ tự học sinh ở lớp 10A3 do danh sách công bố điểm không trùng với danh sách lớp.

Ngoài ra, nhà trường cho rằng một số yếu tố khác cũng dẫn đến chênh lệch kỹ thuật như việc cập nhật điểm phúc khảo, điểm thi lại chưa đồng bộ; sự khác biệt giữa điểm công bố dạng hai chữ số thập phân và điểm nhập trên hệ thống chỉ làm tròn một chữ số.

Trường THPT Tô Hiến Thành khẳng định sự việc xảy ra trước thời điểm chốt dữ liệu báo cáo chính thức nên không ảnh hưởng đến kết quả đánh giá cuối cùng của học sinh. Nhà trường đã yêu cầu giáo viên hoàn tất điều chỉnh trước 14h ngày 19/1, đồng thời tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm tại các tổ chuyên môn.

Nhà trường cam kết sẽ siết chặt quy trình nhập và khóa điểm, tăng cường kiểm tra chéo, kiểm soát quyền chỉnh sửa sau khi chốt điểm và hoàn thiện quy định quản lý sổ điểm điện tử nhằm hạn chế tối đa sai sót trong thời gian tới.