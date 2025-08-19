Hồi đầu tháng 8, Trường Quốc tế Đại Giang ở thành phố Quế Cảng, thuộc Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh khóa 2025. Tại buổi lễ, nhiều em đỗ vào các trường đại học hàng đầu đã được nhận phần thưởng tiền mặt.

Trong đó, gây chú ý nhất là một nữ sinh họ La, sắp nhập học Đại học Thanh Hoa, nhận phần thưởng 1 triệu nhân dân tệ, kèm tấm băng đỏ in chữ “Thanh Hoa” và “1.000.000”. Trên sân khấu, những cọc tiền mặt được xếp chồng khiến nhiều người có mặt sững sờ. Một phụ huynh chia sẻ trên truyền hình địa phương: “Tôi thật sự choáng ngợp. Cô bé này mới chừng ấy tuổi mà đã có 1 triệu nhân dân tệ!”.

Ngoài ra, học sinh đỗ Đại học Chiết Giang và Đại học Hong Kong được trao thưởng 150.000 nhân dân tệ (gần 550 triệu đồng), trong khi một em trúng tuyển Đại học Nông nghiệp Hoa Trung nhận 10.000 nhân dân tệ (hơn 36 triệu đồng).

Sự việc nhà trường trao cả chồng tiền cho thí sinh trúng tuyển đại học danh giá thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ảnh: Jiupainews

Tuy nhiên, cách làm này ngay lập tức bị Sở Giáo dục thành phố Quế Cảng chấn chỉnh. Đại diện Sở nói: “Nhà nước không khuyến khích các trường công khai phô trương thành tích thi đại học. Chúng tôi đã yêu cầu Trường Đại Giang chấm dứt hoạt động này”.

Theo nhân viên trường, mức thưởng được điều chỉnh hằng năm tùy theo thứ hạng trường đại học mà học sinh trúng tuyển. Năm 2022, học sinh vào được Thanh Hoa hay Bắc Kinh chỉ nhận 500.000 nhân dân tệ, tức bằng một nửa năm nay. Với những em đỗ các trường tầm trung, phần thưởng chỉ khoảng 3.000 nhân dân tệ.

Ở Trung Quốc, hai ngôi trường Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa được xem là “đỉnh cao” trong hệ thống giáo dục đại học. Số lượng học sinh đỗ vào hai trường này thường được dùng để đánh giá chất lượng giảng dạy của các trường phổ thông. Nhiều nơi còn có “chính sách thưởng nóng” cho giáo viên chủ nhiệm: Nếu có học sinh vào Thanh Hoa hay Bắc Kinh, thầy cô có thể được thưởng tới 100.000 nhân dân tệ và nhận danh hiệu để thăng tiến.

Tuy nhiên, cách chạy theo thành tích này cũng tạo ra không ít hệ lụy. Tháng 7 vừa qua, một trường ở Giang Tây gây xôn xao khi thầy giáo công khai trách mắng ba học sinh có điểm đủ cao nhưng không nộp hồ sơ vào Bắc Kinh hay Thanh Hoa, mà chọn trường khác có ngành học phù hợp với định hướng nghề nghiệp hơn.

Bình luận về sự việc, học giả giáo dục Hùng Bính Kỳ (Thượng Hải) cho rằng phần thưởng khổng lồ của Trường Đại Giang thực chất chỉ là chiêu quảng bá để thu hút học sinh giỏi. Ông nhấn mạnh: “Trường học không nên dùng tiền bạc để gieo vào đầu học sinh suy nghĩ rằng học tập đồng nghĩa với lợi ích kinh tế. Giáo dục phải hướng đến sự phát triển lâu dài của từng cá nhân và giúp các em tự xây dựng kế hoạch cho tương lai”.