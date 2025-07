Ngày 3/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Hiếu (SN 1981, trú phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, là trưởng văn phòng đại diện của một tạp chí đóng tại Hà Nội) và Đặng Thành Vinh (SN 1980, trú TP Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, chỉ tính riêng 1 vụ việc, Nguyễn Đình Hiếu, Đặng Thành Vinh đã lừa đảo của anh T.S.C. (trú xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) số tiền 1,2 tỷ đồng.

Nguyễn Đình Hiếu bị công an bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Trước đó, Nguyễn Đình Hiếu biết anh T.S.C. có khu vực đất đồi ở xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh (thuộc xã Gia Hanh, huyện Can Lộc cũ) muốn chuyển sang khai thác mỏ đất, Nguyễn Đình Hiếu đã nhận lời giúp đỡ.

Để củng cố thêm lòng tin của anh T.S.C., Hiếu làm “Hợp đồng nhận kinh phí (tiền) và xử lý công việc” với danh nghĩa của văn phòng đại diện tạp chí do Hiếu là Trưởng văn phòng đại diện đứng ra ký kết với anh T.S.C.

Sau thời gian dài, mặc dù không làm được theo thỏa thuận, anh C. nhiều lần đòi tiền nhưng Hiếu không trả, còn đe dọa, thách thức. Anh C. sau đó đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố Nguyễn Đình Hiếu về tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng