TRUNG QUỐC - ĐH Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST) bác cáo buộc lôi kéo một giáo sư huyết học của ĐH Hong Kong (HKU), trong bối cảnh HKU kêu gọi trường y mới ưu tiên tuyển học giả từ nước ngoài để hạn chế cạnh tranh nhân tài giữa các trường.

Theo South China Morning Post, Giáo sư Anskar Leung Yu-hung đã gặp gỡ báo chí hôm 28/10 tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST), nơi ông đảm nhiệm vị trí Phó trưởng khoa cấp cao của trường y mới, dự kiến đi vào hoạt động trong năm học 2028-2029.

“Được tham gia một tập thể xây dựng trường y mới từ con số không, với chương trình đào tạo mới và cách tiếp cận mới trong đào tạo thế hệ bác sĩ tiếp theo, là trải nghiệm vô cùng thú vị đối với tôi. Đây là cơ hội chỉ đến một lần trong đời”, ông Leung nói.

Ông cho biết bản thân đồng cảm với sứ mệnh thành lập trường và mong muốn đóng góp kinh nghiệm tích lũy trong lĩnh vực lâm sàng, nghiên cứu và giảng dạy.

Giáo sư Anskar Leung công tác tại Đại học Hong Kong từ những năm 1990 và sau đó trở thành Phó trưởng khoa Y. Ảnh: Elson Li/SCMP

Ông Leung tốt nghiệp y khoa tại Đại học Trung văn Hong Kong (CUHK), sau đó gia nhập HKU vào những năm 1990 với chức danh trợ lý giáo sư lâm sàng.

Trong gần ba thập kỷ làm việc tại đây, ông được bổ nhiệm làm giáo sư chủ nhiệm ngành huyết học và Phó trưởng khoa Y.

“Tôi biết ơn những cơ hội mà HKU đã dành cho mình trong nhiều năm qua. Cả trưởng khoa và lãnh đạo các bộ môn đều có tư duy cởi mở, tạo nhiều điều kiện để chúng tôi phát triển”, ông chia sẻ.

Trước thông tin ông Leung chuyển sang HKUST, HKU cho biết tôn trọng lựa chọn cá nhân của ông, đồng thời kêu gọi trường y thứ ba “noi gương HKU”, tăng cường tuyển dụng học giả quốc tế nhằm tránh “cạnh tranh gay gắt” giữa các cơ sở đào tạo.

HKUST bác cáo buộc lôi kéo nhân tài

Tại buổi họp báo, bà Nancy Ip Yuk-yu, Hiệu trưởng HKUST, bác bỏ cáo buộc trường lôi kéo nhân sự từ các cơ sở khác.

“Giống như hai trường y còn lại, HKUST luôn tuyển dụng nhân tài trên phạm vi toàn cầu, theo quy trình tuyển chọn cởi mở và nghiêm ngặt”, bà nói.

Công trình trường y mới đã hoàn thành phần xây dựng đến đỉnh mái, dự kiến lắp đặt khu vực hạ cánh cho thiết bị bay không người lái trên mái. Ảnh: Elson Li/SCMP

Bà Ip cho biết nhóm tuyển dụng của trường đã đến Anh hồi tháng 7 để tìm kiếm các học giả có chung định hướng phát triển.

“Lôi kéo nhân tài không phải là cách làm việc của chúng tôi. Với tư cách một trường y mới, chúng tôi mong muốn hợp tác với hai trường y còn lại. Đây là cách tốt nhất để thúc đẩy giáo dục y khoa và phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Hong Kong”, bà nói.

Khi được hỏi trường đã tuyển dụng bao nhiêu giảng viên, Giáo sư King Li King-chuen, Trưởng khoa Y, không đưa ra con số cụ thể do quá trình tuyển dụng vẫn đang diễn ra.

Ông cho biết tỷ lệ giảng viên trên sinh viên sẽ cao hơn 1:1 và tin tưởng trường sẽ có đủ nhân sự khi học kỳ đầu tiên bắt đầu vào năm 2028. Đến năm 2030, trường dự kiến tuyển ít nhất 100 nhân sự để đáp ứng nhu cầu giảng dạy ở tất cả chuyên ngành. Cũng trong năm này, sinh viên sẽ bắt đầu các đợt thực tập lâm sàng.

Theo ông Li, trường đặt mục tiêu hợp tác với hai cơ sở đào tạo y khoa còn lại. CUHK dự kiến cùng trường xây dựng một học phần giải phẫu, trong khi khả năng hợp tác với HKU sẽ tiếp tục được nghiên cứu.

Tuyển sinh khóa đầu 50 sinh viên từ năm học 2028-2029

Trường y mới sẽ triển khai chương trình đào tạo y khoa hệ sau đại học kéo dài bốn năm, dành cho người đã có bằng đại học. Trường đặt mục tiêu tuyển khóa đầu tiên gồm 50 sinh viên trong năm học 2028-2029.

Ngoài ông Leung, đội ngũ của trường còn có Giáo sư lâm sàng Roger Ho Chun-man, người từng làm việc tại Đại học Quốc gia Singapore; Giáo sư chủ nhiệm Jeremy Nicholson và Giáo sư Elaine Holmes, từng công tác tại Đại học Murdoch ở Australia.

Gần đây, trường đã ký biên bản ghi nhớ với Cơ quan Bệnh viện Hong Kong về cơ chế tài chính, công nhận chương trình đào tạo, giảng dạy lâm sàng và các vấn đề liên quan. Bệnh viện Kai Tak mới sẽ được sử dụng làm bệnh viện thực hành tạm thời của trường.

Tại cơ sở Clear Water Bay, tòa nhà giảng dạy cao tám tầng vừa được cất nóc. Trường dự kiến lắp đặt bãi đáp cho thiết bị bay không người lái trên mái.

Hội đồng Y khoa Hong Kong hiện xem xét khung chương trình đào tạo mà trường đề xuất.