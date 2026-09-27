Đại học Trung Văn Hong Kong (CUHK) đang xử lý vụ việc sau khi một phó giáo sư kinh tế của trường vấp phải phản ứng vì những phát ngôn về phụ nữ và hôn nhân trong một buổi nói chuyện.

Terence Chong Tai-leung, Phó Giáo sư Khoa Kinh tế, trình bày về chủ đề đầu tư cho cuộc đời tại buổi sinh hoạt định kỳ của New Asia College hôm 22/9. Ông đồng thời là Giám đốc điều hành Viện Kinh tế và Tài chính Toàn cầu Lau Chor Tak thuộc CUHK.

Theo website của trường, ông Chong đứng thứ 37 thế giới về kinh tế lượng lý thuyết và thuộc nhóm 1% các nhà kinh tế có số lượng công trình và số trang bài báo khoa học nhiều nhất.

Phó Giáo sư Terence Chong nói: "Nếu điều đó khiến bất kỳ ai cảm thấy không thoải mái, tôi thực sự xin lỗi". Ảnh: SCMP

Theo các bài đăng trên Threads, một số slide trong bài thuyết trình có tiêu đề “Phân tích chi phí - lợi ích của việc phụ nữ kết hôn vì tiền”. Ông cũng được cho là nói rằng phụ nữ đạt GPA cao “cũng chẳng có ích gì” vì cuối cùng vẫn phải lấy chồng giàu, đồng thời khuyên phụ nữ không nên học tiến sĩ vì “tuổi trẻ rất quý giá”.

Một số nội dung khác cho rằng phụ nữ nên đầu tư vào ngoại hình, trong khi đàn ông chỉ cần trông ổn; đồng thời đề cập đến việc lựa chọn bạn đời dựa trên tuổi tác, khoảng cách địa lý và khả năng học tập.

Những phát ngôn này khiến nhiều sinh viên phản ứng. Một số người cho rằng cách trình bày của ông Chong mang định kiến giới, coi phụ nữ như đối tượng được lựa chọn dựa trên lợi ích vật chất. Sinh viên kêu gọi trường điều tra và yêu cầu ông xin lỗi, thậm chí từ chức vị trí phó trưởng New Asia College.

Tuy nhiên, cũng có người lên tiếng bênh vực phó giáo sư, cho rằng những nhận xét này phản ánh thực tế xã hội.

Trả lời South China Morning Post, ông Chong thừa nhận cách diễn đạt trong bài thuyết trình chưa phù hợp và xin lỗi.

“Tôi đã diễn đạt không tốt... Đó chắc chắn không phải điều tôi muốn nói. Nam và nữ bình đẳng. Nếu điều đó khiến bất kỳ ai cảm thấy không thoải mái, tôi thực sự xin lỗi”, ông nói.

Ngày 23/9, CUHK cho biết New Asia College đã trao đổi với diễn giả về những phát ngôn trên, đồng thời nhắc nhở ông chú ý cách sử dụng ngôn từ và cân nhắc cảm nhận của các bên liên quan trong trường cũng như cộng đồng.

Nhà trường cho biết sẽ tiếp tục xây dựng môi trường học tập dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và đa dạng.

“Đặc biệt không phù hợp khi phát biểu trước sinh viên”

Sisi Liu Pui-shan, Giám đốc Liên đoàn các Trung tâm Phụ nữ Hong Kong, cho rằng việc khuyên phụ nữ đầu tư vào ngoại hình thay vì giáo dục tạo cảm giác phụ nữ bị coi như một đối tượng.

“Khi bước vào một xã hội dựa trên tri thức, chúng ta phải nhớ rằng phụ nữ trên toàn thế giới đã phải đấu tranh trong thời gian dài để giành quyền được học tập”, bà nói.

CUHK cho biết diễn giả được yêu cầu lưu ý cách sử dụng ngôn từ và cân nhắc cảm nhận của các bên liên quan trong trường cũng như cộng đồng. Ảnh: SCMP

Theo bà Liu, việc cho rằng phụ nữ không cần học tiến sĩ mà nên tập trung vào ngoại hình hàm ý rằng trí tuệ không quan trọng đối với phụ nữ. “Đây là nhận xét đặc biệt không phù hợp khi được đưa ra bởi một giáo sư trước sinh viên”, bà nói.

Bà cho rằng vụ việc cho thấy cần tăng cường giáo dục về bình đẳng giới, hướng tới một xã hội nơi con người được đánh giá dựa trên năng lực thay vì những khuôn mẫu về giới.

Nghị sĩ Nixie Lam Lam cho rằng cách CUHK xử lý vụ việc là phù hợp, dù bà nhận xét những phát ngôn của Phó Giáo sư Chong không còn phù hợp với các giá trị của CUHK.

“Vì ông ấy đã xin lỗi, tôi cho rằng nên dừng sự việc ở đây”, bà nói.

Theo bà Lam, ông Chong không nhất thiết phải từ chức vị trí lãnh đạo tại trường vì nhiều khả năng ông đã rút kinh nghiệm. Bà cho rằng vụ việc không đến mức gây tổn hại nghiêm trọng cho xã hội.

Ông Chong hiện đảm nhiệm một số vị trí phục vụ cộng đồng. Năm 2022, ông được trao Huân chương Danh dự của Hong Kong nhằm ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển thương mại và công nghiệp.