Lực lượng công an đang truy bắt khẩn cấp 4 phạm nhân, trong đó có một đối tượng thi hành án về tội Giết người, trốn khỏi Trại giam A2 đóng tại tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 22/10, xác nhận với PV VietNamNet, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương để truy bắt 4 phạm nhân vừa trốn khỏi Trại giam A2 (Cục 10 – Bộ Công an) đóng tại xã Diêm Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Hai phạm nhân (từ trái sang): Lê Văn Cường, Lữ Văn Toàn. Ảnh: C.A

Hai phạm nhân (từ trái sang): Hồ Văn Tình và Võ Hoàng Duy. Ảnh: C.A

Theo thông tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Trại giam A2, 4 phạm nhân thuộc phân trại số 1 đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Các phạm nhân bỏ trốn gồm:

Hồ Văn Tình (SN 2002, quê Bình Định; thường trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai): Có 2 tiền án về tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

Lữ Văn Toàn (SN 1995, quê Thanh Hóa; thường trú tại xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa): Đang chấp hành án về tội Giết người.

Võ Hoàng Duy (SN 1999, quê Bình Định; thường trú tại xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai): Đang chấp hành án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy.

Lê Văn Cường (SN 1994, quê Phú Thọ; thường trú tại xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ): Có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan đang dốc toàn lực, khẩn trương truy vết để bắt giữ các đối tượng.

Cơ quan công an phát đi khuyến cáo khẩn, yêu cầu người dân trong khu vực cần đặc biệt nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cho người lạ mặt vào nhà, bảo quản cẩn thận tài sản cá nhân.

Đồng thời, khi phát hiện người có hình dáng khả nghi hoặc có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an địa phương gần nhất để kịp thời xử lý.