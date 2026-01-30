Sáng 30/1, các trinh sát Trại giam A2 (Cục C10, Bộ Công an) chủ trì, phối hợp cùng Công an xã Nghĩa Thành (TPHCM) đã bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (63 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) theo lệnh truy nã của Trại giam A2 hơn 36 năm trước.

Thời điểm bị bắt, Hùng đã thay tên đổi họ, làm CCCD mới và sinh sống tại ấp Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành.

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo hồ sơ truy nã, vào năm 1989, Hùng cùng với một người tên Bé đã có hành vi trộm cắp tài sản, sau đó bị Tòa án nhân dân TP Nha Trang kết án 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và chấp hành án tại Trại giam A2.

Đến tháng 5/1990, trong quá trình tham gia lao động thu hoạch mía, Hùng đã bỏ trốn khỏi trại giam và bị truy nã.

Sau khi trốn khỏi trại giam, Hùng đưa vợ con vào Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống và thay tên đổi họ với CCCD mang tên Nguyễn Hoàng Minh.

Quá trình xác minh, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Trại giam A2 xác định Hùng đang lẩn trốn tại xã Nghĩa Thành nên phối hợp với công an địa phương tiến hành bắt giữ tại nhà riêng, trước sự ngỡ ngàng của đối tượng.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận lý do bỏ trốn khỏi trại giam hơn 36 năm về trước vì nhớ vợ con, thời điểm này vợ của Hùng mới sinh con. Sau khi trốn trại, Hùng đi bộ ra quốc lộ 1 rồi đón xe khách về nhà.

Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục bàn giao và tiến hành di lý Nguyễn Văn Hùng về Trại giam A2 để tiếp tục xử lý theo quy định.