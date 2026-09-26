Ngày 26/9, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết đã lập biên bản xử phạt tài xế N.B.T. (44 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn) về hai lỗi chở đất đá không che đậy và làm rơi vãi đất đá xuống đường. Tổng mức phạt là 6 triệu đồng.

Tài xế T. bị phạt 6 triệu đồng sau vụ làm rơi bùn đất trên đường Cộng Hòa ngày 21/9. Ảnh: CACC

Theo lời khai, khoảng 22h30 ngày 21/9, ông T. lái xe ben chở đầy đất trên đường Cộng Hòa, hướng từ vòng xoay Lăng Cha Cả về ngã tư An Sương. Khi qua khu vực số 508, nắp thùng xe bất ngờ bật ra, khiến đất đổ xuống đường kéo dài khoảng 200m.

Do trời mưa lớn, ngồi trong cabin kín, tài xế không phát hiện sự cố và tiếp tục lái xe về bãi tập kết ở xã Đông Thạnh.

Khoảng 22h45, nhận tin báo đường Cộng Hòa bị đất phủ kín, CSGT phối hợp công an địa phương đến hiện trường, rào chắn, phân luồng và cảnh báo người đi đường.

Mưa lớn khiến đất hòa nước thành lớp bùn nhão, trơn trượt. Sáng hôm sau, nhiều người đi xe máy bị chao đảo, té ngã khi qua khu vực, giao thông ùn tắc nghiêm trọng trong giờ cao điểm.

Dải bùn đất nâu đỏ kéo dài hơn 300m trên đường Cộng Hòa. Ảnh: TK

Bằng cách rà soát camera an ninh, CSGT xác định xe ben thuộc sở hữu của bà N.T.L. (ngụ phường Thới An), từ đó tìm ra tài xế gây ra vụ việc.

Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận vi phạm, chấp nhận mức phạt và cam kết không tái phạm.

Phòng CSGT Công an TPHCM khuyến cáo tài xế xe tải cần kiểm tra thùng xe, nắp khóa trước khi lưu thông; che chắn hàng hóa cẩn thận, không để vật liệu rơi vãi gây nguy hiểm cho người đi đường.