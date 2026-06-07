Sáng 7/6, đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, khoảng 0h10 cùng ngày, trên đường Võ Chí Công (hướng đi cầu Nhật Tân, thuộc phường Tây Hồ), một lượng lớn đất thải rơi vãi xuống mặt đường khiến hai người đi xe máy bị ngã.

Tại hiện trường, một lượng lớn đất bùn rơi vãi trên làn đường dành cho ô tô. Đáng chú ý, ngoài bùn đất còn có những mảng bê tông, gạch lớn.

Lượng bùn đất lớn rơi xuống mặt đường Võ Chí Công. Ảnh: Hoàng Biliards

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết thêm, hai người đi trên hai xe máy bị xây xát.

Đội đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và làm rõ vụ việc.

Hiện, lực lượng chức năng đang truy tìm chiếc ô tô tải làm rơi vãi đất để xử lý theo quy định.