Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình xác định đối tượng Nguyễn Văn Hoa (SN 1966) đã bỏ trốn từ ngày 30/6.

Trước khi trốn, Hoa cư trú tại Tổ dân phố 1 Lạc Nhuế, phường Lê Hồ.

Về đặc điểm nhận dạng, đối tượng cao 1,65m, dáng người đậm, da ngăm đen.

Tóc đối tượng có màu xám bạc, sống mũi to, dái tai và lông mày trung bình.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoa. Ảnh: CACC

Đặc biệt, Nguyễn Văn Hoa có nốt ruồi cách 1cm trên trước cánh mũi trái.

Cơ quan công an thông báo bất kỳ người dân nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến cơ quan chức năng gần nhất.

Sau khi tiếp nhận đối tượng, người dân cần báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Ninh Bình.