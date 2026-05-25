Ngày 25/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.H.V. (14 tuổi, ngụ xã Di Linh) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý hành vi Cố ý gây thương tích đối với những người liên quan.

Động thái trên được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhằm điều tra vụ việc nghi bạo lực học đường xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh.

Công an tỉnh Lâm Đồng thực nghiệm điều tra tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Lê Tiến

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, ngày 15/5, dư luận xôn xao trước vụ việc em Đ.M.H., học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh), được phát hiện treo cổ tại nhà riêng sau buổi kiểm tra cuối học kỳ II. Nạn nhân sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu và hiện đang hôn mê, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM.

Tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm 13 học sinh do N.H.V. cầm đầu đã nhiều lần đánh hội đồng em H. tại lớp học và trong khuôn viên trường. Các vụ việc được cho là xảy ra khoảng 7-8 lần trong thời gian dài.

Ngoài ra, V. còn bị điều tra về hành vi đe dọa, ép buộc em H. cùng một học sinh khác là V.Đ.N.M. nộp tiền “bảo kê” mỗi ngày từ 20.000-50.000 đồng để phục vụ nhu cầu cá nhân. Vụ án đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.