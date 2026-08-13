Chiều 13/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Văn Đức (SN 2000, trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Huỳnh Văn Đức. Ảnh: Tiến Tầm

Quá trình điều tra xác định, khoảng 18h20 ngày 28/9/2025, Huỳnh Văn Đức nghe tin em trai Huỳnh Văn Chinh lấy xe mô tô của mẹ đem cầm cố được khoảng 2 triệu đồng.

Tức giận, Đức cầm con dao dài khoảng 30cm đi tìm Chinh để đòi lại số tiền cầm xe. Lúc này, Chinh đang ở trong nhà một người dân gần đó. Đức đến gọi Chinh ra ngoài nói chuyện nhưng không được nên đứng chờ trước cửa và có lời lẽ đe dọa.

Khoảng 10 phút sau, Chinh mở cửa nhà đi ra thì bị Đức cầm dao chém. Chinh dùng hai tay chụp lấy phần lưỡi dao, Đức giật mạnh cây dao, khiến lưỡi dao trúng vào cổ tay trái của em trai làm bị đứt gần lìa và nhiều đốt ngón tay bàn tay phải của Chinh bị đứt.

Sau đó, Đức về nhà, còn Chinh được người thân đưa đến Bệnh việc Đa khoa Châu Đốc sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ điều trị.

Ngày 2/12/2025, Trung tâm Pháp y tỉnh An Giang kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của Huỳnh Văn Chinh là 51%.

Sau đó, cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đức. Tuy nhiên, Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 8/8/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với người này.

Phát hiện đối tượng Đức ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) hoặc Điều tra viên Phạm Hửu Nghị - Điện thoại: 0794.959.097) để giải quyết theo quy định pháp luật.